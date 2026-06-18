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Positive Technologies выпустила ИИ-помощника для кибербезопасности

Ведомости

Российский разработчик решений для кибербезопасности Positive Technologies представил PT Naira – ИИ-помощника на основе больших языковых моделей. Он берет на себя рутинную работу специалистов и помогает быстрее анализировать угрозы. В пилотных проектах помощник ускорил расследование инцидентов на 50–60%, а время на подготовку правил для систем управления событиями сократилось до десятков минут.

«Атакующие уже усилены искусственным интеллектом и, в отличие от нас, не связаны ни правилами, ни регулированием, ни моралью. Поэтому наша задача дать ИБ-инженерам инструменты, которые позволяют отражать все более изощренные атаки на равных. PT Naira не отдельная функция, а часть стратегии, в которой мы встраиваем ИИ-архитектуру во всю продуктовую линейку», – рассказал «Ведомостям» руководитель ML-группы анализа событий безопасности Positive Technologies Александр Мамылов.

По данным компании, число киберпреступных техник с применением ИИ за последний год выросло вдвое: языковые модели помогают автоматизировать атаки, писать вредоносный код и быстрее находить уязвимости. При этом через центр мониторинга (SOC) в сутки проходит от 4000 до 10 000 оповещений, а аналитики успевают изучить лишь около 37% из них.

PT Naira интегрирована в продукты MaxPatrol SIEM и PT BlackBox Scanner. Помощник объясняет найденные уязвимости и превращает отчеты в понятные планы действий. Он работает на открытых языковых моделях, развернут в защищенном облаке Positive Technologies и не требует дополнительных точек доступа в сеть. В дальнейшем ИИ-помощник появится и в других продуктах компании.

По итогам 2025 г. выручка ПАО «Группа Позитив», головной компании Positive Technologies, по МСФО составила 30,9 млрд руб., что на 26% выше показателя прошлого года. В 2025 г. фонд «Сайберус», созданный сооснователем Positive Technologies Юрием Максимовым, завершил сделку по приобретению активов компании F.A.C.C.T.

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