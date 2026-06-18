Positive Technologies выпустила ИИ-помощника для кибербезопасности

«Атакующие уже усилены искусственным интеллектом и, в отличие от нас, не связаны ни правилами, ни регулированием, ни моралью. Поэтому наша задача дать ИБ-инженерам инструменты, которые позволяют отражать все более изощренные атаки на равных. PT Naira не отдельная функция, а часть стратегии, в которой мы встраиваем ИИ-архитектуру во всю продуктовую линейку», – рассказал «Ведомостям» руководитель ML-группы анализа событий безопасности Positive Technologies Александр Мамылов.