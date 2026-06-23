«Юрент» запустил сервис подтверждения возраста через мессенджер Max
Сервис кикшеринга «Юрент» запустил тестирование технологии подтверждения возраста пользователей через национальный мессенджер Max. Об этом сообщили в компании.
На первом этапе новая функция доступна жителям Санкт-Петербурга и Калининграда. Но до конца 2026 г. ее планируют распространить и на другие регионы.
Для подтверждения совершеннолетия пользователю нужно зайти в приложение «Юрент», открыть раздел «Профиль», выбрать пункт «Подтвердить возраст» и воспользоваться функцией «Цифровой ID». При этом цифровой идентификатор в Max и учетная запись в приложении «Юрент» должны быть привязаны к одному номеру телефона.
24 апреля также сообщалось, что в Max появилась возможность регистрации в гостиницах при помощи цифрового ID. Для заселения пользователю достаточно открыть соответствующий раздел приложения и показать сотруднику отеля штрихкод для сканирования. Сервис доступен совершеннолетним гражданам России.