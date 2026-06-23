«Юрент» запустил сервис подтверждения возраста через мессенджер Max

Для подтверждения совершеннолетия пользователю нужно зайти в приложение «Юрент», открыть раздел «Профиль», выбрать пункт «Подтвердить возраст» и воспользоваться функцией «Цифровой ID». При этом цифровой идентификатор в Max и учетная запись в приложении «Юрент» должны быть привязаны к одному номеру телефона.