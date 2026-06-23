Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR173,8+8,9%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RTSI986,16-0,39%RGBI116,11+0,16%RGBITR770,53+0,19%
Главная / Технологии /

«Юрент» запустил сервис подтверждения возраста через мессенджер Max

Ведомости

Сервис кикшеринга «Юрент» запустил тестирование технологии подтверждения возраста пользователей через национальный мессенджер Max. Об этом сообщили в компании.

На первом этапе новая функция доступна жителям Санкт-Петербурга и Калининграда. Но до конца 2026 г. ее планируют распространить и на другие регионы.

Для подтверждения совершеннолетия пользователю нужно зайти в приложение «Юрент», открыть раздел «Профиль», выбрать пункт «Подтвердить возраст» и воспользоваться функцией «Цифровой ID». При этом цифровой идентификатор в Max и учетная запись в приложении «Юрент» должны быть привязаны к одному номеру телефона.

24 апреля также сообщалось, что в Max появилась возможность регистрации в гостиницах при помощи цифрового ID. Для заселения пользователю достаточно открыть соответствующий раздел приложения и показать сотруднику отеля штрихкод для сканирования. Сервис доступен совершеннолетним гражданам России.

Читайте также:Мax упростил создание цифрового ID для подтверждения возраста и статуса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её