«Алиса» в смартфоне поможет незрячим ориентироваться в пространстве

Live-режим работает на основе мультимодальной нейросети Alice AI VLM. Она распознает объекты в объективе камеры и описывает их голосом. Пользователь может задавать уточняющие вопросы в ходе диалога. Функция доступна в мобильном приложении «Алиса AI» на Android и iOS. Запустить ее голосом пока могут только владельцы Android, но возможность появится и у пользователей iOS в ближайшее время. В Live-режиме «Алиса AI» помогает решать повседневные задачи: например, определить, есть ли повреждения на посылке, уточнить название лекарства или описать продукты в холодильнике и предложить, что из них приготовить.