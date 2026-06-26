Telega прекращает работу с 1 июля
Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. Об этом объявили разработчики.
«В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям», – пояснили в сообщении.
Разработчики возместят средства пользователям с активной подпиской «Телега плюс».
Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. Клиент Telegram стал популярен в России после начала ограничений работы мессенджера в феврале.