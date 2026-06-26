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Telega прекращает работу с 1 июля

Ведомости

Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. Об этом объявили разработчики.

«В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям», – пояснили в сообщении.

Разработчики возместят средства пользователям с активной подпиской «Телега плюс».

Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. Клиент Telegram стал популярен в России после начала ограничений работы мессенджера в феврале.

9 апреля Telega удалили из App Store. Разработчики Telega утверждали, что являются независимым проектом. СМИ неофициального клиента Telegram связали с VK. Telega подтвердила, что используют технологические решения от VK на коммерческой основе.

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