Google ограничила Meta доступ к ИИ-моделям Gemini
Google ввела ограничения на использование компанией Meta
По информации издания, ограничения затронули внутренние проекты Meta. В связи с этим компания рекомендовала сотрудникам более эффективно использовать токены искусственного интеллекта. Как отмечает Financial Times, Google ввела аналогичные ограничения и для ряда других клиентов, однако наиболее заметно они сказались именно на Meta. Представители обеих компаний отказались комментировать публикацию.
Изначально Meta использовала Gemini для автоматизации процессов обеспечения безопасности, в том числе для удаления вредоносного контента и борьбы с мошенничеством. По данным Financial Times, эти модели показывали лучшие результаты, чем собственные открытые модели компании семейства Llama. Однако теперь Meta все активнее переходит на собственную модель Muse Spark, рассчитывая снизить зависимость от внешних решений.
Издание отмечает, что ситуация отражает растущую нагрузку на инфраструктуру искусственного интеллекта. Стремительное развитие отрасли увеличивает спрос на вычислительные мощности и центры обработки данных.
19 мая директор Meta по персоналу Джанель Гейл сообщал, что компания переведет 7000 сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в рамках масштабной реструктуризации. Новая корпоративная структура подразумевает команды меньше по численности. Руководство компании считает, что это повысит производительность и сделает работу более плодотворной. Агентство пишет, что Meta вкладывает сотни миллиардов долларов в инфраструктуру для больших языковых моделей, чтобы конкурировать с Alphabet Inc. и OpenAI.
23 апреля Meta сообщила сотрудникам, что 20 мая для повышения эффективности сократит примерно 10% своего персонала (немногим менее 8000 человек). Мера является частью плана по сокращению штата, разработанного несколько месяцев назад. Кроме того, компания закроет около 6000 открытых вакансий.