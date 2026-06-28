Google ограничила Meta доступ к ИИ-моделям Gemini

19 мая директор Meta по персоналу Джанель Гейл сообщал, что компания переведет 7000 сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в рамках масштабной реструктуризации. Новая корпоративная структура подразумевает команды меньше по численности. Руководство компании считает, что это повысит производительность и сделает работу более плодотворной. Агентство пишет, что Meta вкладывает сотни миллиардов долларов в инфраструктуру для больших языковых моделей, чтобы конкурировать с Alphabet Inc. и OpenAI.