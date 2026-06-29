Эксперт: долгое бездействие по сим-карте приведет к ее блокировке
Длительное бездействие по сим-карте может привести к ее блокировке и повторной продаже, а вместе с номером можно потерять доступ к банковским приложениям и «Госуслугам». Об этом доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова рассказала агентству «Прайм».
По закону «О связи», если абонент не пользуется услугами и не платит за них полгода, оператор вправе расторгнуть договор после письменного уведомления. Затем номер поступает в свободную продажу. Сроки блокировки различаются: МТС и «Билайн» блокируют через шесть месяцев при нулевом балансе, «Мегафон» – через 90 дней, Т2 – через 180 дней. Чтобы сохранить номер на время отсутствия, можно воспользоваться платной услугой оператора.
Другие причины блокировки – превышение лимита сим-карт или арест счета по решению правоохранительных органов.
С ноября 2025 г. операторы связи в России получили право на блокировку лишних сим-карт, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. С 1 сентября прошлого года в России вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.