Эксперт: долгое бездействие по сим-карте приведет к ее блокировке

С ноября 2025 г. операторы связи в России получили право на блокировку лишних сим-карт, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. С 1 сентября прошлого года в России вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.