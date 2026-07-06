«Сбер» представил новую флагманскую ИИ-модель GigaChat 3.5 Ultra
«Сбер» представил новую флагманскую модель искусственного интеллекта GigaChat 3.5 Ultra. Она уже доступна бесплатно пользователям ИИ-помощника GigaChat, а также разработчикам в формате Open Source для создания собственных сервисов, сообщили в банке.
По данным компании, новая версия модели генерирует текст в четыре раза быстрее предыдущего поколения, требует меньше вычислительных ресурсов и почти вдвое компактнее.
В «Сбере» отметили, что GigaChat 3.5 Ultra получила улучшенные возможности для программирования, математических и финансовых расчетов. Модель точнее пишет и проверяет программный код, лучше работает с числами, а ее ответы стали более структурированными и удобными для восприятия. Это позволяет использовать ИИ в повседневной работе разработчиков, аналитиков и инженеров.
Также обновленная модель эффективнее анализирует длинные документы, включая контракты, технические регламенты и отчеты. Благодаря архитектуре линейного внимания GigaChat постепенно накапливает контекст, не перечитывая текст заново, что позволило увеличить скорость обработки объемных материалов до четырех раз. Кроме того, GigaChat 3.5 Ultra получила расширенные возможности для выполнения автономных задач. Модель способна самостоятельно искать информацию, писать и выполнять программный код, обращаться к внешним сервисам и возвращать готовый результат.
По результатам внутренних тестов GigaChat 3.5 Ultra превзошла предыдущую флагманскую модель Сбера по качеству программирования, математическим возможностям и ведению диалога. По ряду показателей она приблизилась к модели DeepSeek 3.2.
20 мая глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах компании использовать китайские чипы для работы GigaChat. По его словам, пока такие процессоры не применяются, однако Сбер рассчитывает постепенно перейти на их использование.