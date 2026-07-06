«Сбер» представил новую флагманскую ИИ-модель GigaChat 3.5 Ultra

В «Сбере» отметили, что GigaChat 3.5 Ultra получила улучшенные возможности для программирования, математических и финансовых расчетов. Модель точнее пишет и проверяет программный код, лучше работает с числами, а ее ответы стали более структурированными и удобными для восприятия. Это позволяет использовать ИИ в повседневной работе разработчиков, аналитиков и инженеров.