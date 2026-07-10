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В Wildberries опровергли массовые отмены заказов из-за ситуации с топливом

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) опровергла информацию о проблемах с доставкой заказов, связанных с ситуацией на топливном рынке. В пресс-службе компании заявили, что распространяемые в Telegram-каналах сведения не соответствуют действительности, а уведомления об отмене являются стандартными сервисными сообщениями.

«Информация о проблеме с доставкой заказов из-за ситуации с топливом не соответствует действительности», – сообщается в Telegram в РВБ. 

Компания пояснила, что указанное уведомление автоматически направляется покупателям в случаях, когда выполнение заказа становится невозможным по различным причинам: технические особенности обработки, вопросы доступности товара или иные операционные факторы. Такие сообщения не свидетельствуют о введении новых правил или изменений в работе платформы. Компания старается минимизировать количество подобных ситуаций и восстановить доставку в максимально короткие сроки.

Ситуация на топливном рынке России остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за изменения логистики вследствие атак на НПЗ и сезонного фактора. Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина, а с 8 июля – на экспорт дизельного топлива. Более 20 регионов объявили об ограничениях при продаже топлива на АЗС. 10 июля вице-премьер РФ Александр Новак признал, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА.

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