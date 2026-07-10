В Wildberries опровергли массовые отмены заказов из-за ситуации с топливом

Ситуация на топливном рынке России остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за изменения логистики вследствие атак на НПЗ и сезонного фактора. Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина, а с 8 июля – на экспорт дизельного топлива. Более 20 регионов объявили об ограничениях при продаже топлива на АЗС. 10 июля вице-премьер РФ Александр Новак признал, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА.