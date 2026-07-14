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Главная / Технологии /

Мантуров: РФ готова обсуждать с NASA сотрудничество по орбитальным станциям

Ведомости

Россия готова обсуждать с NASA перспективы сотрудничества по национальным орбитальным станциям, в том числе вопросы взаимной помощи в случае нештатных ситуаций. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций», – сказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

Первый вице-премьер посетил космодром Байконур, где принял участие в запуске пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. Там же он провел рабочую встречу с руководителем NASA Джаредом Айзекманом. Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере.

До этого «Ведомости» сообщали, что с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29». В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Корабль доставит на МКС экипаж 75-й длительной экспедиции и научную аппаратуру, предназначенную преимущественно для медико-биологических и биотехнологических исследований.

8 апреля сообщалось, что Российскую орбитальную станцию (РОС) развернут в полной конфигурации к 2034 г. А запуск ее первого модуля запланирован на 2028 г.

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