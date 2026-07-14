Мантуров: РФ готова обсуждать с NASA сотрудничество по орбитальным станциям

До этого «Ведомости» сообщали, что с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29». В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Корабль доставит на МКС экипаж 75-й длительной экспедиции и научную аппаратуру, предназначенную преимущественно для медико-биологических и биотехнологических исследований.