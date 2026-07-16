Пользователям «В контакте» рекомендовали переходить на домен vk.ru

15 июля магазин приложений Google Play перестал показывать приложения VK и мессенджер «Макс». Они недоступны для скачивания, однако уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений. Пользователи Android-устройств по-прежнему получают пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK. Обновления доступны. Приложения VK и «Макс» можно установить в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android.