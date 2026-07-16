В VK рассказали, где можно скачать их приложения
В каталоге доступны Мax, а также «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие сервисы.
Сейчас в RuStore размещено более 110 000 приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Ежемесячная аудитория RuStore составляет 68 млн пользователей, а сам магазин установлен на 150 млн Android-устройств, включая смартфоны, планшеты, электронные книги и телевизоры, сообщили в компании.
16 июля стало известно, что Google Play перестал показывать VK и Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».