В VK рассказали, где можно скачать их приложения

16 июля стало известно, что Google Play перестал показывать VK и Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».