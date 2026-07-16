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Приложения «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен» пропали из Google Play

Ведомости

«Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен» исчезли из российского магазина приложений Google Play. Теперь сервисы недоступны для скачивания, но уже установленные на устройствах версии продолжают работать без ограничений.

Удаление приложений из магазина не повлияло на уведомления о сообщениях, событиях и звонках и на обновление сервисов. Пользователи Android-устройств отмечают, что все работает в привычном режиме. Для обновления устаревшей версии приложения необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в альтернативные магазины.

16 июля стало также известно, что Google Play перестал показывать VK и мессенджер «Макс». Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK и «Макс» остаются доступными для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис.

25 июня Apple удалила приложения российской компании VK из App Store без предупреждения. В компании назвали действия американского производителя неприемлемыми и ничем не мотивированными. 16 июля VK объявила о продаже 100% магазина приложений RuStore его гендиректору Дмитрию Панкрушеву.

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