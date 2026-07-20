Больше половины россиян видят в дипфейках реальную угрозу
Больше половины россиян видят дипфейки в соцсетях, каждый третий пользователь встречает их еженедельно или чаще. Около 52% населения видят в таком контенте реальную угрозу, а 48% поддерживают принятие специальных ограничивающих законов. К таким данным пришли исследователи АНО «Диалог Регионы» в результате проведенного 10–14 июня опроса.
«За полгода в российском сегменте интернета объем дипфейков, созданных с целью дезинформации, на 26% превысил показатели за весь прошлый год», – заявил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.
В сравнении с сентябрем 2025 г. общая встречаемость дипфейков выросла на 9 п. п. На этом фоне россияне становятся более подкованными теоретически. Так, 62% (+3 п. п.) опрошенных знают или хотя бы слышали о технологии. При этом 73% из них затруднились бы распознать подделку, когда столкнулись бы с ней в ленте новостей.
Чаще всего люди ожидают встретить подделку на сайтах интернет-СМИ (40%) и на телевидении (30%). Опрошенные заявляли, что четко понимают мотивы создателей такого контента: мошеннические схемы, политическое влияние и дезинформация. Доля тех, кто относится к дипфейкам негативно, превысила 43%. Люди боятся, что такие синтетические видео введут их в заблуждение, исказят картину мира, дискредитируют публичных лиц или завлекут их в финансовые махинации.
Исследователи отметили, что уровень поддержки ограничивающих законов зависит от глубины знаний. Среди тех, кто лишь поверхностно слышал о дипфейках, за жесткие нормы выступают 58%. А вот среди хорошо информированных пользователей этот показатель ниже – 45%.
Опрос АНО «Диалог Регионы» проводился 10–14 июня методом River Sampling. В исследовании приняли участие 3600 респондентов от 18 лет из восьми федеральных округов. Выборка репрезентативна и соответствует официальной статистике населения России.
1 июля зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил «Ведомостям», что в России с начала 2025 г. число дипфейков увеличилось в 26 раз. В среднем ущерб от мошеннической атаки, связанной с дипфейками, достигает 16 млн руб. При этом на создание дипфейка аферисты тратят около 50 руб.