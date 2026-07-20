Больше половины россиян видят в дипфейках реальную угрозу

В сравнении с сентябрем 2025 г. общая встречаемость дипфейков выросла на 9 п. п. На этом фоне россияне становятся более подкованными теоретически. Так, 62% (+3 п. п.) опрошенных знают или хотя бы слышали о технологии. При этом 73% из них затруднились бы распознать подделку, когда столкнулись бы с ней в ленте новостей.