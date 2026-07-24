Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,467-0,92%VEON-RX54,8-6,48%ARSA6,09+1,16%IMOEX2 162,86+0,83%RTSI873,18+1,32%RGBI114,37+1,58%RGBITR766,81+1,57%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минздрав запустит проект с «роумингом» электронных рецептов между регионами

Ведомости

Минздрав России подготовил проект эксперимента, который позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона их оформления. Об этом сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Проект разработан в соответствии с постановлением правительства РФ «О проведении на территории РФ эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медприменения в части отпуска препаратов по рецептам, сформированным в форме электронного документа».

Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан. В рамках нового проекта пациенты смогут получать лекарства по цифровому рецепту в других регионах-участниках эксперимента. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение «Госуслуги» при обращении в аптеку.

Кабмин утвердил план внедрения стратегии здравоохранения до 2030 года

Общество

В Минздраве отметили, что участие в пилотном проекте будет добровольным как для регионов, так и для аптечных организаций. Для подключения необходимо будет подать соответствующее заявление. При этом аптекам не потребуется приобретать дополнительное оборудование, поскольку они уже оснащены всем необходимым для работы с системой «Честный знак».

При этом граждане по-прежнему смогут получать препараты как по электронным, так и по бумажным рецептам, которые сохранят свое действие без ограничений. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты – порядок получения лекарств по ним останется прежним.

13 июля правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г.

9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о тестировании доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотников. По его словам, пилотные проекты уже реализуются в шести регионах страны. Речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте