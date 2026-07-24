Минздрав запустит проект с «роумингом» электронных рецептов между регионами

В Минздраве отметили, что участие в пилотном проекте будет добровольным как для регионов, так и для аптечных организаций. Для подключения необходимо будет подать соответствующее заявление. При этом аптекам не потребуется приобретать дополнительное оборудование, поскольку они уже оснащены всем необходимым для работы с системой «Честный знак».