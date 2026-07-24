Минздрав запустит проект с «роумингом» электронных рецептов между регионами
Проект разработан в соответствии с постановлением правительства РФ «О проведении на территории РФ эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медприменения в части отпуска препаратов по рецептам, сформированным в форме электронного документа».
Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан. В рамках нового проекта пациенты смогут получать лекарства по цифровому рецепту в других регионах-участниках эксперимента. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение «Госуслуги» при обращении в аптеку.
В Минздраве отметили, что участие в пилотном проекте будет добровольным как для регионов, так и для аптечных организаций. Для подключения необходимо будет подать соответствующее заявление. При этом аптекам не потребуется приобретать дополнительное оборудование, поскольку они уже оснащены всем необходимым для работы с системой «Честный знак».
При этом граждане по-прежнему смогут получать препараты как по электронным, так и по бумажным рецептам, которые сохранят свое действие без ограничений. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты – порядок получения лекарств по ним останется прежним.
13 июля правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г.
9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о тестировании доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотников. По его словам, пилотные проекты уже реализуются в шести регионах страны. Речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями.