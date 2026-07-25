Starship вывел спутники на орбиту и вернулся на Землю

Starship, установленный на ракете-носителе Super Heavy, взлетел с космодрома Starbase компании в Южном Техасе. Компания провела в целом успешное испытание, выполнив основные задачи, хотя и допустила небольшую ошибку, когда ракета-носитель вернулась на воду после запуска. Ракета-носитель Super Heavy приземлилась в Мексиканском заливе, но не включила все двигатели, как планировалось, что привело к более быстрому, чем ожидалось, приводнению.