Starship вывел спутники на орбиту и вернулся на Землю
Корабль Starship компании SpaceX в ходе очередного испытательного полета доставил на орбиту модернизированные спутники Starlink и совершил управляемое приводнение в Индийском океане. Об этом пишет Bloomberg.
Starship, установленный на ракете-носителе Super Heavy, взлетел с космодрома Starbase компании в Южном Техасе. Компания провела в целом успешное испытание, выполнив основные задачи, хотя и допустила небольшую ошибку, когда ракета-носитель вернулась на воду после запуска. Ракета-носитель Super Heavy приземлилась в Мексиканском заливе, но не включила все двигатели, как планировалось, что привело к более быстрому, чем ожидалось, приводнению.
В космосе Starship развернул 20 спутников Starlink. Как позже сообщила компания, спутники успешно установили связь с основной сетью и загрузили данные.
В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для размещения космических дата-центров, которые должны выводиться на орбиту с помощью Starship. В мае прошел 12-й летный тест системы, который стал первым запуском обновленной версии корабля.