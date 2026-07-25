Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,26+1,44%RGBI114,7+1,87%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RGBITR768,97+1,85%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Starship вывел спутники на орбиту и вернулся на Землю

Ведомости

Корабль Starship компании SpaceX в ходе очередного испытательного полета доставил на орбиту модернизированные спутники Starlink и совершил управляемое приводнение в Индийском океане. Об этом пишет Bloomberg.

Starship, установленный на ракете-носителе Super Heavy, взлетел с космодрома Starbase компании в Южном Техасе. Компания провела в целом успешное испытание, выполнив основные задачи, хотя и допустила небольшую ошибку, когда ракета-носитель вернулась на воду после запуска. Ракета-носитель Super Heavy приземлилась в Мексиканском заливе, но не включила все двигатели, как планировалось, что привело к более быстрому, чем ожидалось, приводнению.

В космосе Starship развернул 20 спутников Starlink. Как позже сообщила компания, спутники успешно установили связь с основной сетью и загрузили данные.

В феврале SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для размещения космических дата-центров, которые должны выводиться на орбиту с помощью Starship. В мае прошел 12-й летный тест системы, который стал первым запуском обновленной версии корабля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь