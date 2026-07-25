NASA направит беспилотные вертолеты для поиска мест посадки астронавтов на Марсе

Запуск первого в истории США межпланетного аппарата с ядерным двигателем состоится в 2028 г. В рамках этой миссии на Марс будет доставлен груз SkyFall с вертолетами Ingenuity, которые займутся поиском посадочных площадок для будущих экипажей. При этом в NASA уже ранее допускали, что пилотируемая экспедиция на Красную планету может быть реализована американцами до 2040 г.