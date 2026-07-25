NASA направит беспилотные вертолеты для поиска мест посадки астронавтов на Марсе
Американское космическое агентство NASA планирует использовать роботизированные вертолеты Ingenuity для разведки на Марсе, пишет ТАСС. Аппараты помогут найти участки, потенциально пригодные для будущей высадки астронавтов.
Запуск первого в истории США межпланетного аппарата с ядерным двигателем состоится в 2028 г. В рамках этой миссии на Марс будет доставлен груз SkyFall с вертолетами Ingenuity, которые займутся поиском посадочных площадок для будущих экипажей. При этом в NASA уже ранее допускали, что пилотируемая экспедиция на Красную планету может быть реализована американцами до 2040 г.
Вертолет Ingenuity прекратил свою работу в 2024 г. после почти трех лет пребывания на Марсе. Причиной отключения стала поломка лопастей его несущего винта. Вертолет выполнил 72 полета и пролетел более чем в 14 раз дальше, чем планировалось.