В Max открыли публикацию историй для всех пользователей

В Max пояснили, что пользователи могут публиковать истории в формате фотографий и видеороликов, а также редактировать их перед размещением. Встроенный редактор позволяет обрезать видео и добавлять текст. Автор публикации самостоятельно определяет круг пользователей, которым будет доступна история, а также выбирает срок ее отображения. Для зрителей предусмотрены функции отправки реакций и ответов на опубликованные истории.