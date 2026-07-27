В Max открыли публикацию историй для всех пользователей
Национальный мессенджер Max запустил функцию публикации историй для всех пользователей. Нововведение уже доступно владельцам устройств на Android после установки последней версии приложения из магазина RuStore, сообщили в компании.
В Max пояснили, что пользователи могут публиковать истории в формате фотографий и видеороликов, а также редактировать их перед размещением. Встроенный редактор позволяет обрезать видео и добавлять текст. Автор публикации самостоятельно определяет круг пользователей, которым будет доступна история, а также выбирает срок ее отображения. Для зрителей предусмотрены функции отправки реакций и ответов на опубликованные истории.
Опубликовать историю можно в разделе «Чаты», нажав на значок «+», расположенный рядом с фотографией профиля в верхней части экрана, уточнили в компании. После размещения публикации автору доступны данные о количестве просмотров и полученных реакций, а также таймер, показывающий оставшееся время до автоматического исчезновения истории.
В компании напомнили, что запуск тестового режима публикации историй начался в начале июля. Истории опубликовали более 100 авторов и медийных личностей, среди которых семейный блогер Денис Кукояка и певец Григорий Лепс.
22 июля сообщалось, что некоторым пользователям мессенджера Max на устройствах Android стала доступна функция создания историй. По данным «РИА Новости», при входе в приложение пользователи видели уведомление: «Истории уже доступны в новой версии из RuStore. Нажмите, чтобы обновить». Функция работала в тестовом режиме и доступна только части пользователей Android. О планах добавить в Max истории и комментарии генеральный директор сервиса Фарит Хуснояров сообщал еще 12 мая.
21 июля стало известно, что Max стал крупнейшим мессенджером в России по месячному охвату аудитории. По данным Mediascope, в июне сервисом хотя бы один раз воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет.