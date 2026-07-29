В СПЧ назвали условие для работы Telegram

ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.