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В СПЧ назвали условие для работы Telegram

Ведомости

Мессенджер Telegram и другие зарубежные цифровые платформы смогут продолжить работу в России, если будут соблюдать российское законодательство и не нарушать информационные права граждан. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, передает «РИА Новости».

«Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение – соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране», – сказал он.

По словам Шлыкова, объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова было ожидаемым, поскольку тот систематически нарушал российское законодательство, в том числе не удаляя каналы, которые использовались для подготовки террористических атак в России.

Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризме

Общество

29 июля Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.

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