Юрист рассказала о последствиях статуса Дурова для пользователей Telegram
Внесение основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не влечет для пользователей мессенджера каких-либо правовых ограничений. Об этом «Ведомостям» сообщила медиаюрист Светлана Кузеванова.
По ее словам, Telegram может быть признан экстремистским, но для этого необходимо отдельное решение Верховного суда РФ, а не уголовное дело в отношении владельца мессенджера.
Кузеванова отметила, что запрет на использование символики Telegram, покупку Premium-подписки, размещение рекламы и другие действия возможен только в случае признания самого мессенджера экстремистской организацией.
«Но на сегодняшний момент у мессенджера нет такого статуса, поэтому опасаться пользоваться Telegram или покупать подписку из-за того, что Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов, преждевременно», – сказала юрист.
30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля ему было предъявлено обвинение в содействии терроризму. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и кибермошенничества, что, как утверждает ведомство, привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.