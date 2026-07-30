Юрист рассказала о последствиях статуса Дурова для пользователей Telegram

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля ему было предъявлено обвинение в содействии терроризму. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и кибермошенничества, что, как утверждает ведомство, привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.