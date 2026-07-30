Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,826+0,26%CHKZ16 800+5%MGTS1 204+0,17%IMOEX2 225,96-0,5%RTSI878,05-1,13%RGBI115,62+0,51%RGBITR776,41+0,53%
Главная / Технологии /

Юрист рассказала о последствиях статуса Дурова для пользователей Telegram

Ведомости

Внесение основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не влечет для пользователей мессенджера каких-либо правовых ограничений. Об этом «Ведомостям» сообщила медиаюрист Светлана Кузеванова.

По ее словам, Telegram может быть признан экстремистским, но для этого необходимо отдельное решение Верховного суда РФ, а не уголовное дело в отношении владельца мессенджера.

Кузеванова отметила, что запрет на использование символики Telegram, покупку Premium-подписки, размещение рекламы и другие действия возможен только в случае признания самого мессенджера экстремистской организацией.

«Но на сегодняшний момент у мессенджера нет такого статуса, поэтому опасаться пользоваться Telegram или покупать подписку из-за того, что Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов, преждевременно», – сказала юрист.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля ему было предъявлено обвинение в содействии терроризму. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и кибермошенничества, что, как утверждает ведомство, привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

Читайте также:Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризме
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь