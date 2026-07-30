Дурова внесли в список экстремистов и террористов

Дурова внесли в список экстремистов и террористовОснователю Telegram было предъявлено обвинение в содействии терроризму
Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.
Теперь Дуров числится в реестре лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
29 июля началась процедура объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.
После объявления в международный розыск основатель Telegram обновил фотографию профиля в мессенджере на мем с собой в образе вооруженного боевика.
ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.
В МВД сообщили, что с начала 2026 г. органы внутренних дел зарегистрировали более 24 000 случаев использования мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений.