Полиция сообщила о 24 000 мошенничеств с использованием Telegram в 2026 году
С начала 2026 г. органы внутренних дел зарегистрировали более 24 000 случаев использования мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В МВД также заявили, что совместно с ФСБ России установлены и задокументированы многочисленные факты использования популярного среди молодежи Telegram-бота украинскими спецслужбами. По данным ведомства, этот сервис применялся для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.
29 июля ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». В ФСБ утверждают, что после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.
В этот же день стало известно, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.