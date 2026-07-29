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Полиция сообщила о 24 000 мошенничеств с использованием Telegram в 2026 году

Ведомости

С начала 2026 г. органы внутренних дел зарегистрировали более 24 000 случаев использования мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В МВД также заявили, что совместно с ФСБ России установлены и задокументированы многочисленные факты использования популярного среди молодежи Telegram-бота украинскими спецслужбами. По данным ведомства, этот сервис применялся для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

29 июля ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». В ФСБ утверждают, что после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.

Что известно о деле Дурова: чат-бот знакомств в Telegram и международный розыск

Общество

В этот же день стало известно, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

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