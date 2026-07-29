Дуров сменил аватарку в Telegram на мем 2017 года
Основатель Telegram Павел Дуров обновил фотографию профиля в мессенджере на мем с собой в образе вооруженного боевика, убедились «Ведомости».
Новая аватарка – это старый интернет-мем, на котором лицо Дурова наложено на изображение вооруженного боевика. Этот мем уже использовался предпринимателем ранее, в 2017 г. он устанавливал такую фотографию в качестве аватарки в социальной сети «В контакте». Однако после теракта в петербургском метро, произошедшего в апреле 2017 г., Дуров удалил это изображение со своей страницы во ВК.
Теперь фотография вновь появилась в его профиле, но уже в Telegram.
Поводом для обновления аватарки стало объявление основателя мессенджера в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) в связи с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.
29 июля ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным ведомства, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Подросткам сообщали, что их действия использовались в интересах ВСУ, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к преступным действиям.
В МВД сообщили, что с начала 2026 г. органы внутренних дел зарегистрировали более 24 000 случаев использования мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений.