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Майнинг запретили в Москве, Подмосковье и некоторых районах Курской области

Ограничения действуют до конца 2032 года
Ведомости

В Москве, Московской области и ряде районов Курской области запретили майнинг криптовалюты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет будет действовать с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г. В документе уточняется, что запрещается также участие в майнинг-пуле.

В Курской области майнинг криптовалюты запретили в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском муниципальных округах, а также в городском округе Льгов.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. 21 июля законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок.

«Ведомости» писали, что в новой версии появились статьи, связанные с ограничением переводов денежных средств, требованиям к майнингу и др. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. При этом введение ряда норм отложено: с 1 июля 2027 г. заработают правила по ограничению переводов средств и статья о цифровых депозитариях-нерезидентах, а некоторые технические положения – с 1 сентября 2027 г. В том числе имеется в виду регулирование особенности выпуска и обращения ЦФА, взаимодействие операторов информсистем с госорганами, включая исполнение запросов и предоставление информации, требований и ограничений для номинальных держателей ЦФА, депозитариев и лиц, осуществляющих учет цифровых прав, и др.

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