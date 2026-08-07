Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Технологии /

Mах открывает API для сторонних разработчиков

Ведомости

Национальный мессенджер Mах объявил об открытии API для создания альтернативных клиентских приложений и запуске программы поддержки разработчиков. Участники смогут решать бизнес-задачи и создавать кастомные пользовательские сценарии. К программе допустят IT-компании из России и дружественных стран, соответствующие требованиям безопасности и имеющие опыт крупных проектов.

Участники будут обязаны соблюдать стандарты защищенной разработки, внедрять надежные механизмы шифрования, проходить аудит кода и подтверждать технологическую экспертизу для защиты пользовательских данных и инфраструктуры.

Программа предоставит доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа для подключения к инфраструктуре Mах с готовыми механизмами регистрации и защиты от мошенничества. Все сторонние приложения должны соответствовать условиям использования API. Подать заявку можно будет на сайте dev.max.ru.

Mах был запущен 26 марта 2025 г. С начала работы приложение установили более 120 млн человек, ежедневная аудитория превышает 85 млн пользователей. 7 июля стало известно, что отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны заселять туристов без документов через мессенджер Max.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь