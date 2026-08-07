Mах открывает API для сторонних разработчиков

Mах был запущен 26 марта 2025 г. С начала работы приложение установили более 120 млн человек, ежедневная аудитория превышает 85 млн пользователей. 7 июля стало известно, что отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны заселять туристов без документов через мессенджер Max.