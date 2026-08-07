Mах открывает API для сторонних разработчиков
Национальный мессенджер Mах объявил об открытии API для создания альтернативных клиентских приложений и запуске программы поддержки разработчиков. Участники смогут решать бизнес-задачи и создавать кастомные пользовательские сценарии. К программе допустят IT-компании из России и дружественных стран, соответствующие требованиям безопасности и имеющие опыт крупных проектов.
Участники будут обязаны соблюдать стандарты защищенной разработки, внедрять надежные механизмы шифрования, проходить аудит кода и подтверждать технологическую экспертизу для защиты пользовательских данных и инфраструктуры.
Программа предоставит доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа для подключения к инфраструктуре Mах с готовыми механизмами регистрации и защиты от мошенничества. Все сторонние приложения должны соответствовать условиям использования API. Подать заявку можно будет на сайте dev.max.ru.