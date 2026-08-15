В Москве, Подмосковье и Курской области начал действовать запрет на майнинг
В Москве, Московской области и ряде приграничных районов Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Соответствующее постановление правительства 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Курской области ограничения распространяются на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский округа, а также на город Льгов.
Запрет будет действовать с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г. В документе уточняется, что запрещается также участие в майнинг-пуле.
24 июля Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют и цифровых прав. 21 июля законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. При рассмотрении документа во втором чтении 16 июля был предложен ряд поправок.