В Турции создали полностью сгенерированный ИИ сериал

В октябре 2025 г. создатели сообщали, что шоу разрабатывалось в течение года с использованием различных ИИ-технологий. ChatGPT применялся для улучшения промптов и творческой доработки, MidJourney – для визуального поиска и вдохновения, Runway и Google Nano Banana – для интеграции персонажей. Для генерации видео и кинематографической реализации использовались Veo, Kling, ComfyUI и Topaz, а Runway и ElevenLabs – для голоса и озвучивания.