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В Турции создали полностью сгенерированный ИИ сериал

Ася Султанова

Турецкая телевизионная компания Ay Yapim выпустила историческую драму «Стены крепости» (Surlar), полностью сгенерированную искусственным интеллектом. Об этом сообщает Variety. Премьера состоялась 12 августа.

Сериал состоит из двух 15-минутных эпизодов и рассказывает загадочную историю иранской крепости Аламут, которая стала широко известна благодаря популярной видеоигре Ubisoft «Assassin's Creed Mirage».

В компании подчеркнули, что, в отличие от многих ИИ-проектов, использующих данные сомнительного происхождения, все материалы в обучающем конвейере были построены на объектах с управляемыми правами. 

В работе применялись собственная система ИИ-раскадровки, разработанная внутри AI Yapim, и видеомодель AYDNA, обученная исключительно на лицензионном контент-каталоге компании. При этом актерские исполнения не являются ИИ-генерацией, а озвучивание на всех языках выполнено живыми актерами, подчеркнули в компании.

В октябре 2025 г. создатели сообщали, что шоу разрабатывалось в течение года с использованием различных ИИ-технологий. ChatGPT применялся для улучшения промптов и творческой доработки, MidJourney – для визуального поиска и вдохновения, Runway и Google Nano Banana – для интеграции персонажей. Для генерации видео и кинематографической реализации использовались Veo, Kling, ComfyUI и Topaz, а Runway и ElevenLabs – для голоса и озвучивания.

Как писали «Ведомости» 11 августа, согласно опросу агентства Go Influence, искусственный интеллект при создании контента используют 73% российских компаний. Еще 12% респондентов готовы внедрить нейросети в течение года, 9% опробовали технологию, но отказались от нее, и лишь 6% не планируют применять ИИ.

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