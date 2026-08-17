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Главная / Технологии /

В регионах России хотят запустить доставку беспилотниками

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В нескольких российских регионах планируют запустить пилотный проект по созданию низковысотной экономики. В рамках конкурсного отбора определят территории, готовые до конца 2027 г. внедрить логистические сервисы с использованием беспилотных авиационных систем, заявила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе, передает ТАСС.

По ее словам, каждый региональный проект будет учитывать подтвержденную потребность в таких услугах и включать грузооператора, ответственного заказчика и оператора беспилотных систем.

Советник министра также отметила опыт Китая в производстве и использовании гражданских беспилотных авиационных систем. В качестве перспективных направлений сотрудничества она назвала совместные испытания, анализ законодательства в ходе их проведения и последующее масштабирование проектов.

Производителям Китая помогут ускорить сертификацию для экспорта в РФ

Бизнес / Торговля и услуги

IV Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 16 по 19 августа. Его деловая программа включает более 50 сессий.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР 7 августа сообщило, что экспорт из Китая в Россию за семь месяцев 2026 г. вырос на 29,5% и составил $72,84 млрд. за январь – июль 2026 г. Китай, в свою очередь, импортировал из России товаров на $86,4 млрд (рост по сравнению с прошлогодними показателями на 23,7%). Положительное сальдо России в торговле с КНР за первые семь месяцев 2026 г. составило $13,56 млрд. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

27 июля представитель пресс-службы Роскачества сообщил «Ведомостям», что подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» открыл в Китае официальное представительство. Им назначена компания Shenzhen Haokangxin Life Technology. Теперь китайские предприятия смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам РФ прямо на своей территории.

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