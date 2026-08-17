В регионах России хотят запустить доставку беспилотниками
В нескольких российских регионах планируют запустить пилотный проект по созданию низковысотной экономики. В рамках конкурсного отбора определят территории, готовые до конца 2027 г. внедрить логистические сервисы с использованием беспилотных авиационных систем, заявила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе, передает ТАСС.
По ее словам, каждый региональный проект будет учитывать подтвержденную потребность в таких услугах и включать грузооператора, ответственного заказчика и оператора беспилотных систем.
Советник министра также отметила опыт Китая в производстве и использовании гражданских беспилотных авиационных систем. В качестве перспективных направлений сотрудничества она назвала совместные испытания, анализ законодательства в ходе их проведения и последующее масштабирование проектов.
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