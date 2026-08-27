Больше 10 млн пользователей Max на iOS подключили уведомления
Более 10 млн пользователей устройств компании Apple установили мобильную версию национального мессенджера Max на экран «Домой», получив доступ к уведомлениям и последним обновлениям. Об этом в пресс-релизе сообщил разработчик приложения.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 27 августа заявил, что более 16 млн записей на прием к врачу было оформлено через мессенджер Max за последние семь месяцев. Также с помощью сервиса закрыли более 2,1 млн больничных листов.
Max – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В августе количество пользователей мессенджера превысило 130 млн.