Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO115,9+0,09%CNY Бирж.12,842+1,94%IMOEX2 091,72+0,99%RTSI781,82+0,99%RGBI113,35-0,19%RGBITR768,57-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Больше 10 млн пользователей Max на iOS подключили уведомления

Сергей Пахомов

Более 10 млн пользователей устройств компании Apple установили мобильную версию национального мессенджера Max на экран «Домой», получив доступ к уведомлениям и последним обновлениям. Об этом в пресс-релизе сообщил разработчик приложения.

31 июля Max сообщил, что заключил сделку с операторами связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, в результате чего стороны приняли решение об обнулении трафика на платформу. Пользователи смогут бесплатно совершать звонки, писать сообщения, отправлять файлы и т. д.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 27 августа заявил, что более 16 млн записей на прием к врачу было оформлено через мессенджер Max за последние семь месяцев. Также с помощью сервиса закрыли более 2,1 млн больничных листов.

Max – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В августе количество пользователей мессенджера превысило 130 млн.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте