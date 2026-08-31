Минцифры попросило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

30 августа председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что пользователи должны перестать использовать VPN, так как это небезопасно. По мнению депутата, обход блокировок может завести пользователя «в те уголки интернета», от опасности которых «всеми своими ресурсами государство пытается их оградить».