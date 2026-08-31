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Минцифры попросило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

Ведомости

Минцифры попросило хостинг- и CDN-провайдеры, а также сервисы веб-защиты выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети. Об этом пишет РБК, ссылаясь на копию письма министерства.

Мера требуется для исключения из белых списков сайтов с контентом, запрещенным в России. К нему, в частности, относится реклама VPN-сервисов, наркошопов и интимных услуг.

30 августа председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что пользователи должны перестать использовать VPN, так как это небезопасно. По мнению депутата, обход блокировок может завести пользователя «в те уголки интернета», от опасности которых «всеми своими ресурсами государство пытается их оградить».

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что никаких запретов VPN в России нет. Тогда его слова прозвучали на фоне сообщений, что Минцифры дана задача по снижению использования таких сервисов в России в рамках исполнения законодательства.

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