В «Алису AI» добавили модуль с подготовкой к ЕГЭ

30 апреля представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания запустила проект «Последний блок» с использованием «Алисы AI», в рамках которого школьники смогут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в игре Minecraft. Интерфейс игры предполагает несколько ключевых зон. Школьники могут попасть в пещеру с кратерами знаний для добычи ресурсов («гранита науки»), а также к трем маякам. Последние символизируют три предмета: русский язык, математику и обществознание. При этом лагерь окружен куполом, который метафорически защищает учеников от прокрастинации и хаоса. Компания отметила, что школьники могут заходить в игру на 20-30 минут.