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В «Алису AI» добавили модуль с подготовкой к ЕГЭ

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В нейросети «Алиса AI» появился модуль «Для учебы», который позволяет готовиться к ЕГЭ и изучать школьные предметы в диалоге с нейросетью. Об этом сообщили «Ведомостям» в «Яндексе».

В основе модуля лежит подход с выявлением пробелов в знаниях и пошаговым объяснением материала, чтобы школьник мог самостоятельно решать задания. В нем также доступен тренажер для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике. Система показывает статистику по выполненным задачам и помогает определить темы, которые требуют повторения. После этого Алиса AI может разобрать задания и помочь освоить способ их решения.

В «Яндексе» отметили, что нейросеть также позволяет изучать школьную математику с 5-го по 11-й класс. При разборе задач она объясняет логику решения по шагам, задает наводящие вопросы и отвечает на вопросы ученика. В разделе английского языка доступны тренировки по темам письменной части ЕГЭ, изучение слов на конкретных примерах и разбор домашних заданий по фото. Пока эта функция доступна части пользователей.

30 апреля представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что компания запустила проект «Последний блок» с использованием «Алисы AI», в рамках которого школьники смогут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в игре Minecraft. Интерфейс игры предполагает несколько ключевых зон. Школьники могут попасть в пещеру с кратерами знаний для добычи ресурсов («гранита науки»), а также к трем маякам. Последние символизируют три предмета: русский язык, математику и обществознание. При этом лагерь окружен куполом, который метафорически защищает учеников от прокрастинации и хаоса. Компания отметила, что школьники могут заходить в игру на 20-30 минут.

16 апреля «Яндекс» сообщил о расширении возможностей «Алисы AI» в браузере и мобильном приложении и добавлении функции разбора школьных заданий. Функционал ориентирован как на школьников, так и на родителей, помогая повторять теорию и проверять знания.

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