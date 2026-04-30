«Яндекс» запустил проект по подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ в Minecraft

«Яндекс» запустил проект «Последний блок» с использованием Алисы AI, в рамках которого школьники смогут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в игре Minecraft, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

По данным «Яндекса», интерфейс игры предполагает несколько ключевых зон. Школьники могут попасть в пещеру с кратерами знаний для добычи ресурсов («гранита науки»), а также к трем маякам. Последние символизируют три предмета: русский язык, математику и обществознание. При этом лагерь окружен куполом, который метафорически защищает учеников от прокрастинации и хаоса.

Компания отметила, что школьники могут заходить в игру на 20-30 минут. Процесс добычи «гранита науки» и последующего открытия маяков осложняется двумя типами «монстров» – Паникой и Прокрастинатором. Маяки открывают задания: в частности, школьникам нужно решать уравнения и неравенства, выполнять упражнения с орфографией и пунктуацией, а также анализировать социальные и правовые ситуации из курса обществознания.

Нейросеть «Алиса AI» помогает ученикам разобраться в задачах, подсказывает ход решения и усиливает понимание материала. Сами игроки получают очки за выполнение заданий для недельного топа среди пользователей. Проект «Последний блок» уже доступен для школьников.

16 апреля «Яндекс» сообщил о расширении возможностей «Алисы AI» в браузере и мобильном приложении и добавлении функции разбора школьных заданий. Функционал ориентирован как на школьников, так и на родителей, помогая повторять теорию и проверять знания. В браузере доступ к нему реализован через режим сплитвью с кнопкой «Спросить Алису AI», где можно выбрать разбор задания или сформулировать запрос вручную.

