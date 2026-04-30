«Яндекс» запустил проект по подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ в Minecraft

16 апреля «Яндекс» сообщил о расширении возможностей «Алисы AI» в браузере и мобильном приложении и добавлении функции разбора школьных заданий. Функционал ориентирован как на школьников, так и на родителей, помогая повторять теорию и проверять знания. В браузере доступ к нему реализован через режим сплитвью с кнопкой «Спросить Алису AI», где можно выбрать разбор задания или сформулировать запрос вручную.