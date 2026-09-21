Telegram продлил срок действия двух товарных знаков в России

Речь идет о словесном товарном знаке «Telegram» и изобразительном знаке в виде иконки бумажного самолета с названием внизу. Права на оба знака продлены до 2036 г., изначально заявки на регистрацию подавались в 2016 г. Словесный товарный знак зарегистрирован по одному классу (№ 9) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – программное обеспечение для работы с электронными сообщениями. А изобразительный знак – по классам № 9, 38, 42 МКТУ: программное обеспечение для просмотра сети интернет, обеспечение доступа пользователей к глобальной компьютерной сети, а также проектирование и разработка компьютерного оборудования и ПО.