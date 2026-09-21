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Telegram продлил срок действия двух товарных знаков в России

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мессенджер Telegram (в лице дубайской компании Telegram FZ-LLC) продлил срок действия исключительного права на два товарных знака в России, сообщает ТАСС. Срок действия знаков продлен на 10 лет.

Речь идет о словесном товарном знаке «Telegram» и изобразительном знаке в виде иконки бумажного самолета с названием внизу. Права на оба знака продлены до 2036 г., изначально заявки на регистрацию подавались в 2016 г. Словесный товарный знак зарегистрирован по одному классу (№ 9) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – программное обеспечение для работы с электронными сообщениями. А изобразительный знак – по классам № 9, 38, 42 МКТУ: программное обеспечение для просмотра сети интернет, обеспечение доступа пользователей к глобальной компьютерной сети, а также проектирование и разработка компьютерного оборудования и ПО.

Telegram получил разрешение на регистрацию товарного знака в 2018 г. Тогда более 75% компании контролировал основатель мессенджера Павел Дуров. До 2018 г. товарный знак мессенджера был зарегистрирован в Грузии и странах Европейского союза, а также принят к регистрации в Белоруссии и Таджикистане.

2 сентября Telegram был оштрафован на 11,4 млн руб. Мессенджер признали виновным в совершении трех административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

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