Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR52,785+0,41%CNY Бирж.12,576-0,11%IMOEX2 242,67-0,52%RTSI837-0,51%RGBI111,39-0,27%RGBITR763,82-0,23%
Главная / Технологии /

Авторы «ВКонтакте» заработали на шопсах более 1,6 млрд рублей

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 42 000 авторов «ВКонтакте» за год присоединились к программе монетизации шопсов – публикаций и клипов со ссылками на покупку товаров. Их совокупный заработок превысил 1,6 млрд руб., следует из предоставленных данных VK.

Дневная аудитория такого контента достигла 30 млн пользователей. Максимальный годовой доход одного автора составил 33 млн руб., его получила автор блога о моде и стиле Ольга Делевски.

Самым доходным стал шопс о бытовой химии для дачи, который принес автору сообщества об обустройстве дома и лайфхаках 5,5 млн руб. В число авторов наиболее прибыльных публикаций также вошли сообщества о путешествиях, дизайне и автомобилях и владельцы личных блогов.

«Монетизировать рекомендации научились и те, кто раньше не считал себя инфлюенсером – личные профили без сообщества. Опыт показал, что доверие друзей и знакомых может конвертироваться в доход», – отметил операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.

5 февраля 2025 г. VK запустила фонд оригинальных авторов для блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков. Участникам программы предложили выплаты по 30 000 руб. в месяц, а также доступ к аналитике и инструментам для развития и монетизации контента.

23 апреля 2026 г. стало известно, что «VK Видео» выплатил авторам более 3 млрд руб. за 2025 г. Основными источниками заработка стали партнерская программа, донаты пользователей и гранты. В I квартале 2026 г. совокупные выплаты авторам выросли в 2,3 раза год к году.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь