Авторы «ВКонтакте» заработали на шопсах более 1,6 млрд рублей

Самым доходным стал шопс о бытовой химии для дачи, который принес автору сообщества об обустройстве дома и лайфхаках 5,5 млн руб. В число авторов наиболее прибыльных публикаций также вошли сообщества о путешествиях, дизайне и автомобилях и владельцы личных блогов.