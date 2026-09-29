Авторы «ВКонтакте» заработали на шопсах более 1,6 млрд рублей
Более 42 000 авторов «ВКонтакте» за год присоединились к программе монетизации шопсов – публикаций и клипов со ссылками на покупку товаров. Их совокупный заработок превысил 1,6 млрд руб., следует из предоставленных данных VK.
Дневная аудитория такого контента достигла 30 млн пользователей. Максимальный годовой доход одного автора составил 33 млн руб., его получила автор блога о моде и стиле Ольга Делевски.
Самым доходным стал шопс о бытовой химии для дачи, который принес автору сообщества об обустройстве дома и лайфхаках 5,5 млн руб. В число авторов наиболее прибыльных публикаций также вошли сообщества о путешествиях, дизайне и автомобилях и владельцы личных блогов.
«Монетизировать рекомендации научились и те, кто раньше не считал себя инфлюенсером – личные профили без сообщества. Опыт показал, что доверие друзей и знакомых может конвертироваться в доход», – отметил операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.
5 февраля 2025 г. VK запустила фонд оригинальных авторов для блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков. Участникам программы предложили выплаты по 30 000 руб. в месяц, а также доступ к аналитике и инструментам для развития и монетизации контента.
23 апреля 2026 г. стало известно, что «VK Видео» выплатил авторам более 3 млрд руб. за 2025 г. Основными источниками заработка стали партнерская программа, донаты пользователей и гранты. В I квартале 2026 г. совокупные выплаты авторам выросли в 2,3 раза год к году.