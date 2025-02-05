VK запустила фонд оригинальных авторов для блогеров с небольшой аудиторией

В сентябре 2024 г. VK сообщила о запуске новой программы монетизации на платформе «VK Видео». Авторы оригинального контента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Присоединиться к программе монетизации смогут лишь те блогеры, на которых подписано более 5000 человек. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут.