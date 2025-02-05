VK запустила фонд оригинальных авторов для блогеров с небольшой аудиторией
VK запустила фонд оригинальных авторов для финансовой поддержки некрупных блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
В рамках программы блогерам с открытым сообществом от 1000 до 100 000 подписчиков будут выплачивать 30 000 руб. ежемесячно. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.
Для подключения программы автору необходимо иметь «собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик», создавать оригинальный контент в формате постов и клипов, а также зарабатывать не более 100 000 руб. в других программах монетизации «В контакте».
В сентябре 2024 г. VK сообщила о запуске новой программы монетизации на платформе «VK Видео». Авторы оригинального контента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Присоединиться к программе монетизации смогут лишь те блогеры, на которых подписано более 5000 человек. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут.
После этого, в декабре, VK сообщила, что средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза с момента запуска программы монетизации. Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 000.