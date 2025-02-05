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VK запустила фонд оригинальных авторов для блогеров с небольшой аудиторией

Ведомости

VK запустила фонд оригинальных авторов для финансовой поддержки некрупных блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

В рамках программы блогерам с открытым сообществом от 1000 до 100 000 подписчиков будут выплачивать 30 000 руб. ежемесячно. Авторы получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.

Для подключения программы автору необходимо иметь «собственный стиль и экспертность в одной из заявленных тематик», создавать оригинальный контент в формате постов и клипов, а также зарабатывать не более 100 000 руб. в других программах монетизации «В контакте».

В сентябре 2024 г. VK сообщила о запуске новой программы монетизации на платформе «VK Видео». Авторы оригинального контента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Присоединиться к программе монетизации смогут лишь те блогеры, на которых подписано более 5000 человек. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут.

После этого, в декабре, VK сообщила, что средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза с момента запуска программы монетизации. Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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