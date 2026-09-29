ЕС подготовит рекомендации по внедрению ИИ в промышленность

Одной из частей документа станет постоянно обновляемый реестр препятствий для внедрения технологии и способов их устранения. Его планируется запустить до конца октября, а к концу 2026 г. включить около 30 позиций. Генеральный директорат Еврокомиссии по внутреннему рынку параллельно подготовит практические рекомендации для формирования политики в сфере ИИ.