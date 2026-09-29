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Главная / Технологии /

ЕС подготовит рекомендации по внедрению ИИ в промышленность

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Евросоюз готовит доклад об ускорении внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в производство и робототехнику, сообщил 29 сентября портал Rapporteur.

Одной из частей документа станет постоянно обновляемый реестр препятствий для внедрения технологии и способов их устранения. Его планируется запустить до конца октября, а к концу 2026 г. включить около 30 позиций. Генеральный директорат Еврокомиссии по внутреннему рынку параллельно подготовит практические рекомендации для формирования политики в сфере ИИ.

13 марта 2024 г. Европарламент одобрил первый в мире комплексный закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ установил разные требования к ИИ-системам в зависимости от уровня риска и запретил ряд способов применения технологии.

11 февраля 2025 г. на проходившем во Франции AI Action Summit обсуждалось ускорение развития ИИ в Европе. Французские власти планировали привлечь 109 млрд евро инвестиций в эту сферу, а министр цифровой экономики и ИИ Клара Шаппаз заявляла о необходимости поставить Францию и Европу в центр глобальной гонки за ИИ.

1 августа 2025 г. ЕС объявил о введении новых требований для универсальных моделей ИИ, которые начали действовать 2 августа. Разработчиков обязали раскрывать больше информации об обучении моделей и соблюдении авторских прав. Для выполнения требований Еврокомиссия также подготовила разъяснения для компаний.

24 сентября 2026 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о поиске странами баланса между регулированием ИИ и развитием технологии. По его словам, в Европе действует более жесткий подход к регулированию искусственного интеллекта, при этом обсуждается возможность его смягчения.

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