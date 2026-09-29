Мишустин: в России появилось почти 37 000 новых IT-компаний
Почти 37 000 новых IT-компаний появились в России в первой половине 2026 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям.
«Все эти меры дают хорошие результаты. В первой половине текущего года появилось почти 37 000 новых IT-компаний», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Саммит проходит 29-30 сентября в «СберСити». В деловой программе участвуют более 150 экспертов из России и еще 12 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию и Филиппины. Организаторы – правительство Москвы и Сбер.
В 2022 г. власти обнулили ставку налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний в рамках мер поддержки отрасли. Нулевая ставка первоначально действовала в 2022–2024 гг. С 2025 г. для IT-компаний установили ставку налога на прибыль в размере 5%, которая действует до конца 2030 г.
Ранее Мишустин говорил, что доля IT-отрасли в экономике России за шесть лет удвоилась, а продажи отечественного ПО и сервисов выросли почти в 4,5 раза – до более 5 трлн руб. по итогам 2025 г. Экспорт российского софта впервые с 2022 г. увеличился на 15%. Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза, а больше половины российских предприятий уже начали внедрять ИИ.