Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS7,051-0,4%CNY Бирж.12,614+0,19%IMOEX2 234,64-0,87%RTSI834-0,87%RGBI111,19-0,45%RGBITR762,53-0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Мишустин: в России появилось почти 37 000 новых IT-компаний

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Почти 37 000 новых IT-компаний появились в России в первой половине 2026 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам второго Московского саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям.

«Все эти меры дают хорошие результаты. В первой половине текущего года появилось почти 37 000 новых IT-компаний», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Саммит проходит 29-30 сентября в «СберСити». В деловой программе участвуют более 150 экспертов из России и еще 12 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию и Филиппины. Организаторы – правительство Москвы и Сбер.

В 2022 г. власти обнулили ставку налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний в рамках мер поддержки отрасли. Нулевая ставка первоначально действовала в 2022–2024 гг. С 2025 г. для IT-компаний установили ставку налога на прибыль в размере 5%, которая действует до конца 2030 г.

Ранее Мишустин говорил, что доля IT-отрасли в экономике России за шесть лет удвоилась, а продажи отечественного ПО и сервисов выросли почти в 4,5 раза – до более 5 трлн руб. по итогам 2025 г. Экспорт российского софта впервые с 2022 г. увеличился на 15%. Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза, а больше половины российских предприятий уже начали внедрять ИИ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь