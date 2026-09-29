Мишустин: в России появилось почти 37 000 новых IT-компаний

Ранее Мишустин говорил, что доля IT-отрасли в экономике России за шесть лет удвоилась, а продажи отечественного ПО и сервисов выросли почти в 4,5 раза – до более 5 трлн руб. по итогам 2025 г. Экспорт российского софта впервые с 2022 г. увеличился на 15%. Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза, а больше половины российских предприятий уже начали внедрять ИИ.