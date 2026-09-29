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В работе Claude и Spotify произошел массовый сбой

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пользователи чат-бота Claude компании Anthropic и музыкального стримингового сервиса Spotify столкнулись со сбоями 29 сентября, следует из данных Downdetector. К 10:12 по восточному времени США о проблемах со Spotify сообщили более 17 000 пользователей, с Claude – свыше 11 000, передает Reuters.

Пользователи Claude сообщали о проблемах с авторизацией и работой чата, а также о задержках при обработке запросов. Сбои затронули веб-версию и приложение сервиса. Anthropic подтвердила повышенный уровень ошибок в работе Claude и сообщила, что изучает причины неполадок. Spotify также признал наличие проблем и заявил о начале расследования. Причины сбоев компании пока не раскрыли.

3 сентября сбой произошел в работе ChatGPT. Около 3500 пользователей сообщали о проблемах с сайтом, входом в аккаунт, мобильным приложением и получением ответов от чат-бота. 18 августа перебои затронули сервисы Microsoft, включая GitHub, Copilot и Teams.

22 июня масштабный сбой произошел в работе интернет-сервисов по всему миру. Причиной стали проблемы с инфраструктурой Cloudflare. Пользователи тогда сообщали о трудностях с доступом к X, Reddit, Zoom, Canva, Discord и другим сервисам.

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