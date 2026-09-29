В работе Claude и Spotify произошел массовый сбой

Пользователи Claude сообщали о проблемах с авторизацией и работой чата, а также о задержках при обработке запросов. Сбои затронули веб-версию и приложение сервиса. Anthropic подтвердила повышенный уровень ошибок в работе Claude и сообщила, что изучает причины неполадок. Spotify также признал наличие проблем и заявил о начале расследования. Причины сбоев компании пока не раскрыли.