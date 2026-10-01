Max запустил донаты для владельцев публичных каналов
Владельцы публичных каналов в Max получили возможность принимать донаты от подписчиков через сервис «VK Донат». Подключить новый инструмент монетизации можно с помощью специального чат-бота, сообщила пресс-служба мессенджера.
Для подключения автору необходимо добавить бота «VK Донат» в подписчики канала, назначить его администратором и указать реквизиты для получения средств. После этого в канале можно разместить и закрепить ссылку на донат. За один перевод подписчик сможет отправить автору до 10 000 руб., количество платежей не ограничено. Накопленные средства будут автоматически выводиться на карту раз в сутки.
«Донаты доказали свою эффективность на примере «ВКонтакте», где за прошлый год авторы заработали более 2,2 млрд руб.», – заявил гендиректор Max Фарит Хуснояров. По его словам, в первый день к новому инструменту подключились несколько сотен каналов, а в дальнейшем в мессенджере планируется запустить подписку на регулярные донаты.
22 сентября пресс-служба Max анонсировала запуск в мессенджере мини-приложения «Портал грантов», которое будет подбирать меры поддержки по заданным пользователем параметрам. В дальнейшем в сервисе также планируется добавить ИИ-поиск и помощника для подготовки заявок. 15 сентября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что цифровой ID в Max создали более 9 млн человек.
К концу апреля 2026 г. пользователи Max создали более 7 млн публичных и частных каналов, а их совокупная аудитория превысила 300 млн подписок. В январе – июне объем рекламных размещений в Max достиг 1 млрд руб., следует из предварительных данных Единого реестра интернет-рекламы, которые представитель Роскомнадзора предоставил «Ведомостям».