Max запустил донаты для владельцев публичных каналов

Для подключения автору необходимо добавить бота «VK Донат» в подписчики канала, назначить его администратором и указать реквизиты для получения средств. После этого в канале можно разместить и закрепить ссылку на донат. За один перевод подписчик сможет отправить автору до 10 000 руб., количество платежей не ограничено. Накопленные средства будут автоматически выводиться на карту раз в сутки.