Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,428+0,45%OKEY47,95-0,33%VEON-RX73,2+6,86%IMOEX2 276,75+0,39%RTSI861,58+0,77%RGBI111,27+0,04%RGBITR763,5+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Американская Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Она предназначена для сложных многоэтапных задач, включая разработку программного обеспечения, юридическую и финансовую работу, а также кибербезопасность. Доступ к модели компания будет расширять постепенно.

Google уже использует Gemini 4 Argon для внутренних задач. В частности, модель помогла оптимизировать использование памяти в дата-центрах компании и высвободить сотни терабайт без покупки дополнительного оборудования. Ее также применяют специалисты Google, которые занимаются исследованиями в области квантовых вычислений. Компания заявляет, что модель способна самостоятельно находить, проверять и устранять уязвимости в программном обеспечении.

14 сентября президент США Дональд Трамп призвал Google отказаться от планов по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в Финляндии и перенести соответствующие инвестиции в США. 28 июня Financial Times сообщила, что Google ограничила Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) доступ к моделям Gemini из-за нехватки вычислительных ресурсов. Ограничения также затронули ряд других клиентов компании.

В феврале Google представила модель для генерации изображений Nano Banana 2, которую компания начала внедрять в свои сервисы. В декабре 2025 г. Google также выпустила Gemini 3 Flash – более доступную версию флагманской ИИ-модели, ориентированную на быстрое выполнение сложных запросов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь