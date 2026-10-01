Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon

Google уже использует Gemini 4 Argon для внутренних задач. В частности, модель помогла оптимизировать использование памяти в дата-центрах компании и высвободить сотни терабайт без покупки дополнительного оборудования. Ее также применяют специалисты Google, которые занимаются исследованиями в области квантовых вычислений. Компания заявляет, что модель способна самостоятельно находить, проверять и устранять уязвимости в программном обеспечении.