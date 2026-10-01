Google представила новую ИИ-модель Gemini 4 Argon
Американская Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Она предназначена для сложных многоэтапных задач, включая разработку программного обеспечения, юридическую и финансовую работу, а также кибербезопасность. Доступ к модели компания будет расширять постепенно.
Google уже использует Gemini 4 Argon для внутренних задач. В частности, модель помогла оптимизировать использование памяти в дата-центрах компании и высвободить сотни терабайт без покупки дополнительного оборудования. Ее также применяют специалисты Google, которые занимаются исследованиями в области квантовых вычислений. Компания заявляет, что модель способна самостоятельно находить, проверять и устранять уязвимости в программном обеспечении.
14 сентября президент США Дональд Трамп призвал Google отказаться от планов по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в Финляндии и перенести соответствующие инвестиции в США. 28 июня Financial Times сообщила, что Google ограничила Meta
В феврале Google представила модель для генерации изображений Nano Banana 2, которую компания начала внедрять в свои сервисы. В декабре 2025 г. Google также выпустила Gemini 3 Flash – более доступную версию флагманской ИИ-модели, ориентированную на быстрое выполнение сложных запросов.