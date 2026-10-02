Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона спустя 217 лет
Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона Бонапарта, содержание которого оставалось неизвестным 217 лет. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Письмо было отправлено в 1809 г. генералу Огюсту де Мармону по поручению Наполеона его пасынком Эженом. В нем содержались сведения о передвижении и численности французских и австрийских войск накануне противостояния Франции с Габсбургской монархией.
Расшифровкой занялся инженер по искусственному интеллекту компании SentinelOne Картер Черч. По его словам, GPT-6 Astra потребовалось около шести часов, чтобы распознать около 1300 символов и сопоставить их с уже известными криптографам элементами шифра.
Для расшифровки система использовала метод «имитации отжига», перебирая различные варианты слов и сравнивая результат с другими сохранившимися текстами Мармона.
В послании генералу предписывалось готовиться к маршу и не позволять себе быть «запуганным несколькими отрядами или сборищем сброда». В письме также говорилось, что Австрия «будет немедленно атакована со всех сторон».
Позднее армия Мармона смогла выйти из Хорватии и присоединиться к силам Наполеона, которые разгромили Австрию в битве при Ваграме. После этого Мармон получил звание маршала.