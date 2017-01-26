Александр Корсик может войти в совет директоров «Транснефти»

Покинувший пост гендиректора «Башнефти» в октябре 2016 г. Александр Корсик может быть номинирован в качестве независимого директора в госкомпанию «Транснефть», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники и чиновников. Это же подтверждает «Ведомостям» и федеральный чиновник.

Источники «Интерфакса» утверждают, что его кандидатура начала обсуждаться еще в декабре, а несколько дней назад его одобрили на согласительном совещании.

Кандидатура Корсика была предложена и обсуждалась, говорит «Ведомостям» федеральный чиновник. Но она еще не одобрена, знает он.

Представитель Росимущества не ответил на вопросы «Ведомостей» вечером в четверг. «Интерфаксу» он заявил, что «кандидатуры еще обсуждаются и комментировать конкретные фамилии рано».

Кандидатура Корсика была выдвинута правительством, отметил представитель «Транснефти».

На следующий же день после того, как 12 октября 2016 г. «Роснефть» перечислила в бюджет 329,7 млрд руб. за покупку госпакета «Башнефти», главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поблагодарил Корсика за работу. Утром 13 октября совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании бывшего вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрея Шишкина на пять лет.

Совет директоров также избрал новый состав правления – из числа менеджеров «Роснефти», и в нем не оказалось ни одного человека из прежнего правления.

А Корсик и бывшие топ-менеджеры «Башнефти» покинули здание на 1-й Тверской-Ямской в первой половине дня 13 октября, утверждали очевидцы.

Тогда «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, утверждал знакомый бывших сотрудников компании. Речь шла как о вице-президентах, не входивших в правление, так и о руководителях некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности, рассказывает собеседник.

«Роснефть» вступила в управление «Башнефтью» и работает, подчеркивал тогда Сечин: «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления». Некие люди изымают документы в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе, написал РБК со ссылкой на свои источники: в зданиях отключен интернет, усилена охрана на входе. «Мы никаких выемок не делаем, и никаких выемок нам не нужно, – парировал Сечин. – Мы знакомимся с контрактами». Если в компанию приходит новое руководство, оно должно установить контроль над ее работой как можно быстрее, объяснял скорость передачи дел Леонтьев. Это касается не только «Башнефти», это аксиома управления: периода безвластия в компании быть не должно, говорил он.

Корсик был президентом «Башнефти» в 2011-2016 гг., когда эта нефтяная компания находилась под управлением сначала АФК «Система», а потом государства.

Корсик родился 23 июня 1956 г. а в Минске. В 1979 г. окончил МВТУ им. Баумана. В 1979-1995 гг. работал в Министерстве иностранных дел СССР и России. В 1995 г. перешел в компанию «КомиТЭК-Москва», стал заместителем гендиректора. С 1997 до 2005 г. работал в «Сибнефти» (теперь - «Газпром нефть»). В октябре 2006 г. Корсик был назначен президентом группы «Итера». В сентябре 2007 г. был назначен председателем совета директоров «Русснефти».