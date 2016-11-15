Улюкаев, несмотря на арест, остается председателем наблюдательного совета ВТБ

Решения правительства о его замене не было

«Сейчас Алексей Улюкаев является действующим председателем наблюдательного совета ВТБ и никаких решений об изменении состава наблюдательного совета правительством не инициировано», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба Росимущества.

В ночь на вторник Следственный комитет России (СКР) объявил о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева, позднее СКР сообщил, что ему предъявлено обвинение в получении взятки, с вымогательством и в особо крупном размере. «Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере $2 млн Улюкаев был задержан с поличным», – пишет СКР.

Улюкаев возглавил наблюдательный совет ВТБ в июне 2015 г., год спустя был переизбран.

Наблюдательный совет состоит из 11 членов, технически, даже в отсутствие председателя, оставшиеся члены наблюдательного совета могут прямо на заседании избрать председательствующего, который возглавит совет на отдельно взятом заседании для решения конкретного вопроса, поэтому никаких проблем в работе совета возникнуть не может, указывает пресс-служба Росимущества.

Наблюдательный совет банка вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, говорится в документах ВТБ. Глава наблюдательного совета ВТБ назначается решением наблюдательного совета на основании директивы основного акционера банка — правительства Российской Федерации, уточнила пресс-служба ВТБ.

«Я знаю много лет Алексея Валентиновича Улюкаева, и я очень надеюсь, что все это завершится благополучно для него и всех нас, то есть для наблюдательного совета ВТБ», – рассказал «Ведомостям» член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин, возглавлявший совет до Улюкаева.

Он не считает, что сейчас актуален вопрос о замене Улюкаева в наблюдательном совете. «Я не верю, не могу связать для себя Алексея Улюкаева с теми обвинениями, которые против него выдвигаются. Мне трудно представить себе человека в своем уме, который будет вымогать средства у Игоря Ивановича Сечина», – заключил он.