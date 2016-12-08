«Русгидро» успела вывести часть денег из «Пересвета» до введения временной администрации

ПАО «Русгидро» вывело часть средств из банка РПЦ «Пересвет» до введения в банке временной администрации.

«Мы за последний год уменьшили в два раза объем денежных средств, хранящийся в "Пересвете", работаем по возврату оставшихся денег», - сказал генеральный директор компании Николай Шульгинов на дне инвестора в «Русгидро».

«На площадке ЦБ обсуждают различные сценарии», - добавил первый замгендиректора компании Андрей Казаченков. Позиция энергокомпании жесткая, сказал Шульгинов.

ЦБ с 21 октября 2016 г. назначил временную администрацию в банк «Пересвет» сроком на шесть месяцев. Такое решение принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка «Пересвет» приостановлены. Кроме того, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Более 49% акций «Пересвета» принадлежит Русской православной церкви, еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата.