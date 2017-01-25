Позиция России в Индексе восприятия коррупции за год не изменилась

В Индексе восприятия коррупции (ИВК-2016) позиция России за год не изменилась, сообщила составляющая этот рейтинг международная организация Transparency International. Как и год назад, Россия получила 29 баллов, однако ее позиция в рейтинге снизилась со 119-го места до 131-го, поскольку в этом году в индексе учитывалось больше стран, чем годом ранее.

С 29 баллами Россия оказалась на одном уровне с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. Год назад столько же баллов, кроме России, получили Азербайджан, Сьерра-Леоне и Гайана, в индексе за 2014 г. Россия набрала 27 баллов.

В индексе Transparency International, составляющемся с 1995 г., страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - самый низкий. Индекс рассчитан на основании данных за последние два года (2015–2016), собранных 12 независимыми организациями в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру.

В ИВК-2016 первое место разделили Дания и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов, затем следует Финляндия с 89 баллами, затем - Швеция с 88 баллами. Замыкают рейтинг КНДР с 12 баллами, Судан с 11 баллами и Сомали с 10 баллами.

В 2016 г. в России «ранее существовавшая тенденция к уточнению норм антикоррупционного законодательства дополнилась безудержной охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним», прокомментировал ситуацию гендиректор «Трансперенси интернешнл – Россия» Антон Поминов. Однако вице-президент международного движения Transparency International Елена Панфилова считает, что эта «охота» только похожа на настоящую: «На самом деле довольные посетители стреляют в тире из заранее заготовленного ружья по уточкам, которые хозяин заботливо расставил по полочкам».

При определении места России в индексе учитывалась информация, вскрывшаяся после утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая помогала оформлять офшорные компании. В обнародованных документах оказались упоминания 11 516 компаний, связанных с Россией, и 6285 российских физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Скандал широко освещался СМИ и не мог не повлиять на восприятие уровня коррупции среди респондентов, отмечается в пресс-релизе Transparency International.

Министры и заместители под следствием

Д. Абрамов / Ведомости Осенью 1998 г. первый замминистра финансов Владимир Петров был арестован по подозрению в получении взятки от зампреда правления банка «Эскадо» Александра Франгопулова, сообщил "Интерфакс". В уголовном деле шла речь о событиях 1995 г., когда Петров якобы помог «Эскадо» удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк 160 млрд неденоминированных рублей на федеральные программы. Петров провел под следствием три года. В 2001 г. Генпрокуратура закрыла дело - не стала в очередной раз продлевать срок следствия. Экспертиза показала, что подпись Петрова на заявлении об открытии счета в андоррском банке, куда якобы перечислили взятку, была кем-то подделана. После этого бывший тогда премьер-министром Михаил Касьянов восстановил Петрова в должности 1/10 Владимир Родионов и Сергей Величкин / ТАСС В октябре 2001 г. обвинение в превышении должностных полномочий было предъявлено Николаю Аксененко, министру путей сообщения в 1997-2002 гг., первому вице-премьеру в 1999-2000 гг. В октябре 2003 г. уголовное дело было передано в суд – Аксененко обвинялся в превышении должностных полномочий и присвоении или растрате 70 млн руб. Осенью 2003 г. с Аксененко взяли подписку о невыезде, отпустив на лечение за границу. Через два года Аксененко скончался в Германии от лейкоза. Мосгорсуд, не начиная процесс, вернул дело в Генпрокуратуру 2/10 Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС В 2001 г. Мосгорсуд приговорил Валентина Ковалева, возглавлявшего Минюст в 1995-1997 гг., к 9 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Занимая пост министра юстиции, Ковалев неоднократно получал в крупных размерах взятки как деньгами, так и квартирами и земельными участками, установило следствие. Кроме того, из созданного Ковалёвым в 1994 г. «Фонда общественной защиты гражданских прав» было похищено более 1 млрд неденоминированных рублей, из которых более 740 млн были перечислены на его личные счета. По решению суда у Ковалева конфисковали земельный участок в Подмосковье и квартиру в Москве, а $40 000, полученные в качестве взятки, были обращены в доход государства 3/10 Е. Разумный / Ведомости В 2002 г. Генпрокуратура закончила расследование в отношении бывшего замминистра внешнеэкономических связей Андрея Догаева, длившееся с 1995 г. Догаеву были предъявлены обвинения в неоднократном получении взяток, злоупотреблении служебным положением и контрабанде металлов. В ходе расследования было установлено, что Догаев и его подельники организовали незаконный вывоз за пределы России цветных металлов и рыбной продукции на сумму около $12 млн, используя при этом подложные документы и получая за это взятки. Суд признал Догаева виновным в трех эпизодах злоупотребления служебным положением (по ним он был приговорен к трем годам лишения свободы, но сразу же амнистирован) и в двух эпизодах пособничества контрабанде (приговорен к двум годам лишения свободы и в этой части освобожден от наказания за истечением срока давности) 4/10 Д. Гришкин / Ведомости В 2005 г. бывший министр по атомной энергии Евгений Адамов (эту должность он занимал в 1998-2001 гг.) был арестован в Швейцарии по запросу США, которые обвиняли его в хищении $9 млн международной помощи для России и требовали экстрадиции экс-министра. Россия также требовала его экстрадиции, в декабре 2005 г. он был доставлен в Москву и помещен в сизо «Матросская тишина». Через два года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5,5 г. заключения в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В апреле 2008 г. стало известно, что суд смягчил приговор, назначив условное лишение свободы 5/10 М. Стулов / Ведомости В марте 2011 г. замминистра финансов Сергей Сторчак, 11 месяцев отсидевший в сизо, вернулся к активной работе в Минфине по международному сотрудничеству. Сторчак был арестован 15 ноября 2007 г. Вместе с гендиректором «Содэксима» Виктором Захаровым и президентом Межрегионального инвестиционного банка Вадимом Волковым (бывший замминистра финансов) он обвинялся в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР с участием «Содэксима». Отсидев в тюрьме 11 месяцев, Сторчак 21 октября 2008 г. был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2011 г. уголовное дело в отношении Сторчака было прекращено. События преступления не было, решил Следственный комитет России 6/10 Д. Гришкин / Ведомости В 2013 г. по делу "Росагролизинга" был задержан заместитель бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник (2009-2012 гг.) Алексей Бажанов. Позднее он скрылся за границей. Швейцарские власти наложили арест на счета Бажанова в размере 6 млн франков, также было объявлено о блокировании счетов Скрынник на 50 млн франков. В декабре 2015 г. следственные органы вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей «Росагролизинга» «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» 7/10 Д. Гришкин / Ведомости В декабре 2013 г. военные следователи СКР предъявили бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову обвинение в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму более 56 млн рублей. Сердюков возглавлял министерство в 2007-2012 гг. По версии следствия, экс-министр в устной форме поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса в Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное», а также провести работы по обустройству его территории. Сердюков вину не признал и отказался от дачи показаний. В феврале 2014 г. следствие в отношении экс-министра было прекращено - он попал под амнистию к 20-летию Конституции. В июне 2014 г. уголовное дело, по которому Сердюков проходил в одном из эпизодов, было закрыто 8/10 Михаил Джапаридзе / ТАСС Замминистра культуры России Григорий Пирумов 10 ноября признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщил представитель следствия. Об этом следователь заявил на заседании Мосгорсуда в четверг при рассмотрении жалобы на продление ареста Пирумова. Прокурор просила оставить Пирумова под стражей. В начале заседания она просила приобщить к материалам дела дополнительный допрос. Со своей стороны защита Пирумова настаивает, что он не признает вину в хищении при реставрации объектов культурного наследия. По словам адвоката Пирумова, он намерен продолжить давать исчерпывающие показания, но не признает себя виновным. В марте 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал замминистра культуры России Григория Пирумова 9/10 А. Гордеев / Ведомости Министр экономического развития Алексей Улюкаев стал первым в истории России действующим федеральным министром - фигурантом уголовного дела, сообщил «Интерфакс». Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством размером $2 млн, заявление на него подала «Роснефть». По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». Басманный cуд постановил отправить Улюкаева на время следствия под домашний арест 10/10

Среди негативных факторов, которые могли повлиять на место страны в индексе, упоминаются и громкие дела против высокопоставленных чиновников, например задержания экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева и полковника МВД Дмитрия Захарченко с найденными у него миллиардами. Transparency International отмечает, что эти дела не все граждане воспринимают как свидетельства борьбы с коррупцией. Ссылаясь на опрос ВЦИОМа, организация указывает, что более 50% респондентов восприняли арест Улюкаева как «показательную акцию или сведение счетов».

На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 г. президента Владимира Путина прямо спросили, не являются ли громкие антикоррупционные дела имитацией борьбы, под которой могут скрываться попытки сведения счетов. Задавший вопрос корреспондент «Эха Москвы» упомянул Улюкаева и бывшего директора ФТС Андрея Бельянинова, фотографии обыска которого с изъятием наличных были опубликованы в июле перед его отставкой. Путин ответил, что никакого дела Бельянинова нет, а эта публикация нанесла незаслуженный ущерб репутации бывшего директора таможни, а про Улюкаева - что материалы, предоставленные оперативные службами, были достаточно убедительны, чтобы было принято решение отстранить его от должности министра в связи с утратой доверия.

Из Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017 гг. пропало упоминание о защите заявителей о коррупции, которую в Transparency International считают важнейшим элементом антикоррупционной политики. Составители индекса отмечают, что по-прежнему не принят закон о лоббизме, упомянутый в предыдущем Национальном плане.

Из доклада группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) следует, что Россия в 2016 г. полностью выполнила 10 его рекомендаций по борьбе с коррупцией из 21, а оставшиеся 11 выполнила частично, говорится в пресс-релизе. Также там учтено, что за отчетный год Россия стала участником соглашения Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) об автоматическом обмене финансовой информацией с налоговыми службами других стран, который должен начаться в 2018 г. Transparency International отмечает «некоторые улучшения в сфере антикоррупционного законодательства», например об изъятии незаконно нажитого имущества, но «правоприменительная практика меняется мало», считают в организации.

Среди положительных факторов в Transparency International отмечают то, что российским чиновникам запретили владеть иностранными финансовыми инструментами, принят закон о «черном списке» коррупционеров, уволенных с государственных должностей и из правоохранительных органов, введена ответственность компаний за то, что они не хранят или не обновляют данные о своих бенефициарах, федеральным чиновникам запретили работать с организациями, сотрудниками которых являются их родственники.

Е. Разумный / Ведомости «Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую... Какую? Да никакой там нет», - сказал президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. «Вашего покорного слуги там нет. Не о чем говорить». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что почти все деньги, которые Ролдугин заработал, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». В панамском досье есть попытка «раскачать ситуацию изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется», считает Путин 1/6 А. Гордеев / Ведомости После публикации "панамских файлов" министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что его имя не имеет отношения к информации, опубликованной юридической компанией Mossack Fonseca. "Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет", - заявил министр (цитата по "Интерфаксу") 2/6 Е. Разумный / Ведомости Информация о российских банках в панамских документах абсолютно лжива, хотя сама тема деофшоризации актуальна для банков, которые выступают за повышение прозрачности в секторе. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации российских банков, передает "Интерфакс" 3/6 А. Махонин / Ведомости Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг проведение сомнительных сделок кредитной организацией. "Могу сказать только, что через нас точно никакие сомнительные сделки никогда не проходили. Я знаю, что фигурировало, речь шла о "Тройке" еще до покупки нами", - пояснил Греф (цитата по "Интерфаксу") 4/6 Д. Абрамов / Ведомости Расследование - это, "безусловно, информационный продукт, который обращен на внутреннюю аудиторию", нацеленный на Путина прежде всего и на "политическую стабильность в нашей стране" во вторую очередь, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5/6 М. Стулов / Ведомости Дмитрий Песков опроверг опубликованную Международным консорциумом журналистских расследований информацию о том, что у его супруги Татьяны Навки были или есть офшорные компании. "Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 г. был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать", - заявил Песков (цитата по "Интерфаксу") 6/6

По результатам анализа Transparency International рекомендует российскому руководству разработать и принять законы о лоббистской деятельности и о защите заявителей о коррупции, обязать правоохранительные органы реагировать на общественные и журналистские расследования, включиться в международное сотрудничество по возвращению активов и установлению бенефициарных собственников, обеспечить выборность председателей судов и случайное распределение дел между судьями в рамках их специализации, обеспечить независимость хозяйственной деятельности судов от исполнительной власти и от Администрации президента, повысить независимость избирательных комиссий, сведя к минимуму влияние на процесс их формирования со стороны органов власти.

«Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых являются прозрачные, честные выборы для контроля за политиками от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно, а не для палочки работающая система верховенства права», — говорит Антон Поминов.