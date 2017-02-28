Политтехнологи прогнозируют отставку еще трех губернаторов

Губернаторские отставки начала 2017 г. прошли в логике «обновления элит» и будут не последними в этом году, говорится в экспертном докладе «ПолитУправление. Как меняются главы регионов», подготовленном консалтинговой группой «Бианки и партнеры». По сравнению с недавним прошлым резко увеличился средний возраст ушедших губернаторов, а их сменщики, напротив, оказались самыми «юными», возрос и средний стаж отставников (см. таблицу). Для «целостного описания» этих отставок в докладе предложена модель постепенно наполняемой «чаши терпения», когда неизвестно, какая капля может стать последней, но можно рассчитать вес отдельных факторов. Так, в одну каплю эксперты оценивают игнорирование губернатором отдельных федеральных установок, в 3–7 капель – его возраст, в 5–9 – конфликт главы региона с членом так называемого «Политбюро 2.0». Есть и положительные факторы, увеличивающие размер чаши, – как хорошее отношение президента или наличие заступников в «политбюро». Два фактора, «опрокидывающих чашу», – здоровье и коррупция.

Исходя из этой модели, эксперты прогнозируют и новые отставки: еще до конца года должны уйти Владимир Миклушевский (Приморье), Николай Меркушкин (Самарская обл.) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург). Еще 24 губернатора входят в группу риска и 18–20 из них оставят посты в течение полутора лет, говорится в докладе. Расчет сроков тоже основан на логике прошедших отставок и ее привязке к региональным и президентским выборам. Например, в политически проблемных регионах вроде Приморья и Самары новым лидерам нужно больше времени, чтобы установить контроль за ситуацией, а значит, отставки там должны состояться не позже середины лета. А там, где «очевидна усталость или низкий рейтинг» губернатора, его замена может стать частью президентской кампании или произойти уже после выборов-2018, полагают эксперты.

В оценке некоторых критериев есть субъективность – например, в отношениях с «политбюро», признает автор доклада Валентин Бианки: «Но дальше мы высчитали коэффициенты – например, в регионе произошла отставка, мы смотрели, насколько там экономическая ситуация хуже среднероссийской, получило ли это медийное освещение. Базовые критерии вроде обновления элит и возраста рассматривали отдельно». При этом в дальнейшем логика отставок может меняться, считает Бианки: «Логика в целом не должна быть однозначно вычисляема, чтобы избежать попыток манипуляции решениями президента. А жесткий возрастной ценз как ключевой критерий вызвал бы возмущение региональных элит с риском их консолидации». При этом экономические параметры влияют на отставку только в совокупности с другими факторами, уверен он.

В серии отставок-2017 конфликты с членами «Политбюро 2.0» не имели большого веса, считает автор этого термина политолог Евгений Минченко: скорее ушедших объединяет то, что у них не было «крыши», за исключением пермского губернатора Виктора Басаргина. В целом конфликт с кем-то из членов «политбюро» может иметь вес, но в данной серии отставок стояла задача тестирования новой команды, полагает эксперт: «Путину в его нынешней номинации «правителя-мудреца» нужно развитие образа – учитель молодой команды. Идея продвижения молодых имиджево очень значима, а под раздачу попадают как раз те, кто не «закрышован» крупными группировками».

Общая эмоция отставок часто объясняется не совокупностью рациональных причин, а в не меньшей степени колебанием маятника между «надоел» и «пусть будет», считает политолог Михаил Виноградов: «Сложно представить, чтобы кто-то взвешивал все факторы, которые приводятся в докладе. Не случайно заявленный администрацией президента критерий кадровой политики в отношении губернаторов – это скорее объяснение будущих отставок, нежели прошедших». Не все отставники не попадали под заявленные администрацией факторы – электоральный, экономический и фактор взаимодействия с региональными элитами, – но и никто не настаивал, что сохраняющие свои посты томский или свердловский губернаторы соответствуют всем этим критериям, подчеркивает эксперт. Прогноз об уходе других лидеров, чьи полномочия истекают в этом году, он считает странным, поскольку «был недвусмысленный сигнал, что этих губернаторов не тронут». Не уверен Виноградов и в тех отставках, которые Бианки ожидает до конца года: «Миклушевского, Меркушкина и Полтавченко уже давно называют среди тех, кого могут заменить, но в случае Самары и Петербурга есть проблема с поиском замены. В Приморье действительно снизилась управляемость, но поиск главы для этого региона требует от федералов более детальной погруженности в его проблемы».