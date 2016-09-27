Трамп заявил, что выиграл дебаты с Клинтон

«Замечательно выступил в поллах после дебатов (кроме CNN, который я не смотрю). Спасибо всем!» – написал кандидат в президенты от республиканской партии США Дональд Трамп в своем Twitter. В подтверждение своих слов он привел результаты опросов СМИ умеренно консервативного спектра – Time (59% против 41%), CNBC (61% против 39%), консервативного Drudge Report (80% против 20%) и нескольких других источников.

Большинство наблюдателей отдали предпочтение Клинтон, которая, по их мнению, выглядела на дебатах увереннее и профессиональнее и заставила Трампа уйти в оборону. Согласно опросу канала CNN, в аудитории которого больше доля сторонников демократов, 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27% – Трампу.