Трамп обещал отказаться от президентской зарплаты в $400 000

Избранный президент США, миллиардер Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что не намерен получать президентскую зарплату. «Я никогда не комментировал это, но ответ – нет. Думаю, по закону я должен получать хотя бы $1, ну и пусть будет $1 в год», - заявил он в эфире программы «60 минут». После этого Трамп уточнил у ведущей, сколько именно должен получать президент. Оказалось $400 000 в год. «Нет, я не собираюсь брать эту зарплату. Я не возьму ее», - подтвердил Трамп.

В рейтинге богатейших людей планеты от Forbes Трамп занимает 156 место. Его состояние издание оценивает в $3,7 млрд, что на $800 млн меньше, чем годом ранее.

Также в своем программном интервью в качестве избранного президента Трамп обратился к протестующим против его победы избирателям. «Не бойтесь. Мы намерены вернуть нашу страну назад. Но все-таки не бойтесь», - призвал он оппонентов. Некоторых из них Трамп назвал «профессиональными протестующими», отметив также, что в случае победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон, протесты его сторонников воспринимались бы более остро. «Здесь есть некий двойной стандарт», - сказал он. Участников уличных акций Трамп призвал воздержаться от протестов: «Не делайте этого, это ужасно. Потому что я собираюсь искать выход (из сложившейся для страны ситуации) вместе».

Комментируя тему расследования дела о служебной переписке Хиллари Клинтон, Трамп подчеркнул, что намерен передать дело специальному прокурору. При этом он уточнил, что не хотел бы «вредить» семье экс-госсекретаря. По словам Трампа, экс-президнет США Билл Клинтон, супруг Хиллари Клинтон, поздравил его с победой.