Чиновники Белого дома бойкотируют CNN – Politico

Чиновники администрации президента Трампа и пресс-секретари не будут участвовать в телепередачах компании CNN, решили в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США. «Мы посылаем наших представителей туда, где, по нашему мнению, имеет смысл представлять нашу позицию», - объяснил он. CNN, по его словам, такой площадкой не является. Запрет не носит постоянный характер, добавил собеседник издания.

Чиновники Белого дома на брифингах отвечают на вопросы CNN, но в эфире компании их голоса не звучат. Репортер CNN, комментируя ситуацию, заявил, что Белый дом пытается наказать компанию и вызвать падение ее рейтингов.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отрицает существование ограничения на съемки в программах CNN, он добавил, что отвечает на вопросы компании на брифингах. «Но я не собираюсь тратить силы на людей, у которых нет желания получить правильную картину», - добавил он. Последний раз человек из команды Трампа появился в общественно-политическом эфире компании 8 января, это было участие в воскресном шоу State of the Union старшего советника президента Келлианн Конвэй, затем она еще появлялась на CNN 11 января, в день первой пресс-конференции Трампа в качестве избранного президента, на которой Трамп позволил себе выпады в адрес CNN и Buzzfeed за публикации о собранных «спецслужбами» компрометирующих докладов о его пребывании в России.

После инаугурации президент продолжил обвинять CNN в трансляции «фейковых новостей».

Официальный представитель телекомпании от комментариев отказалась.

Politico отмечает, что Белый дом ссорится с отдельными СМИ не впервые. Бывший сотрудник аппарата президента Барака Обамы признал, что администрация «воевала» с Fox и что были случаи, когда на программы этой телекомпании чиновников не посылали, а предлагали им участвовать в шоу на других каналах. Но, как правило, чиновники администрации в эфир Fox все же приходили, добавил источник издания, чаще причиной того или иного решения становится нехватка времени у конкретного чиновника. Представитель Fox News оперативно на запрос Politico не ответила.