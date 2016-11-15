«Главстрой» построит жилой район на месте промзоны в Филях

Еще одна промзона в границах старой Москвы в ближайшее время подвергнется комплексной застройке. На территории бывшего завода железобетонных изделий и труб в районе Филевского парка планируется построить новый жилой микрорайон, торговый центр и всю необходимую социальную инфраструктуру. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы. Позже заместитель мэра Москвы градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что основным застройщиком выступит компания «Главстрой», а инвестиции в проект составят около 60 млрд руб.

Предполагается, что общая площадь нового жилого квартала в Филях составит около 660 000 кв. м. Для этого потребуется расчистить территорию в 32,13 га. Площадь многоквартирных домов составит 592 250 кв. м. По предварительным подсчетам, в новом микрорайоне смогут проживать 13 500 жителей. Район также создаст около 2000 рабочих мест.«Предполагается не только строительство жилого района, но и создание большой рекреационной зоны, на берегу Москвы-реки, по сути дела новая набережная», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила на заседании президиума, что сейчас территория занята строениями «производственного и коммунального назначения, большая часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии». «Прямой доступ к Москве-реке ограничен, берег не благоустроен, а зеленые насаждения в запущенном виде», – сказала Княжевская, которую цитирует «Интерфакс».

Для улучшения транспортной доступности нового микрорайона планируется построить автомобильный мост через Москву -реку, который соединит район в Филях с центральной частью Москвы. По словам Княжевской, мост был заложен в генплане Москвы и ранее. Он соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную.

По окончании руководитель Мосстройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что застройка промзоны в Филях обойдется в 60 млрд руб. «Сюда входят и бюджетные, и частные инвестиции», – сообщил Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Так, по его словам, за счет города планируется построить 100 000 кв. м жилья для переселения москвичей из ветхих домов. Также за счет города будет строиться дорожная инфраструктура, включая мост через Москву-реку.

Также Хуснуллин сообщил, что основным инвестором застройки промзоны в Филях выступит компания «Главстрой», силами которой будет построено 300 000–350 000 кв. м недвижимости. Получить комментарии в «Главстрое» на момент написания статьи не удалось.

По словам Хуснуллина, предполагается, что город к строительству своей части проекта выйдет в начале 2017 г. «Сейчас после утверждения проекта планировки начнется проектирование квартала», – уточнил чиновник. Он также отметил, что, по предварительным оценкам, срок реализации проекта составит 5–7 лет.

Как застраиваются промзоны Москвы

Ранее власти Москвы сообщали, что на в 2017 г. на территориях московских промзон запланирован ввод 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 512 700 кв. м – это жилье. Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев также указывал, что около 270 площадок на территории промышленных зон имеют потенциал для будущей застройки.

Поэтому не секрет, что подавляющее число масштабных жилых проектов сегодня возводится именно на территориях бывших промзон – других крупных площадок в Москве просто не осталось. По подсчетам компании «Метриум групп», из 34 жилых комплексов, жилая площадь каждого из которых составляет 100 000 кв. м и более, только 11 расположены не на месте бывших предприятий. При этом помимо застройки известных промзон (это Завод им. Лихачева и «Серп и Молот») на рынке Москвы представлены предложения в проектах, о промышленном прошлом территорий которых покупатели могут даже не подозревать. Например, квартал «Наследие» возводится на месте завода «Изолит», «Сердце столицы» – завода железобетонных конструкций и асфальтобетонного завода, «Донской олимп» – Московского завода по обработке цветных металлов, «Варшавское шоссе, 141» – завода «Газстроймаш», «Триколор» – Деревообрабатывающего завода № 17.

В список же масштабных проектов, на территории которых никогда не было промышленных производств, вошли 11 жилых комплексов. Примечательно, что пять из них находятся за пределами МКАД – в Бутове, Митине и Зеленограде. Еще два возводятся на территории бывших аэрополей, один – на пустыре. И только три проекта располагаются в районах сложившейся застройки – их строят на месте снесенного ветхого жилья.