В Москве начинается четвертая волна сноса самостроев

Большинство их владельцев уже не спорят с властями и сами демонтируют объекты

Большинство (76%) объектов самостроя из четвертого списка в Москве владельцы демонтируют в добровольном порядке, говорится в сообщении Госинспекции по недвижимости столицы.

В ведомстве рассказали, что владельцы 11 объектов подали заявления на демонтаж собственными силами. 30 объектов будет демонтировано при содействии префектур. Уведомления о согласии на демонтаж от их владельцев Госинспекция уже получила. Освободившаяся «территория планируется к благоустройству», отмечается в сообщении Госинспекции.

Ранее столичные власти опубликовали расширенный список новых объектов самостоятельного строительства, которые будут снесены в рамках четвертой волны сноса самостроя, перечень пополнили еще 54 сооружения, соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы в декабре. По 51 объекту из 54 объектов самостроя, подпавших под снос, срок, отведенный на добровольный демонтаж, уже окончен. Еще два объекта их владельцы должны добровольно демонтировать до 11 февраля.

Еще для одного объекта на Кронштадтском бульваре срок добровольного демонтажа истекает только 26 февраля, так как он очень крупный - его площадь более 3500 кв. м. В нем находился магазин «Центр обуви». «Владельцы этого объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры и приступили к разбору конструкций», - говорится в заявлении Госинспекции. Сроки на добровольный снос рассчитывались индивидуально для каждой постройки и зависят от ее высоты и площади занимаемого земельного участка.

Однако в Госинспекции заявляют, что принудительный разбор конструкций, попавших под снос, начнется не ранее 14 февраля. Принудительно будут снесены 13 павильонов площадью 2400 кв. м. Это объекты в Северо-Восточном округе вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, в Северо-Западном округе на улице Маршала Василевского и другие.

Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55 500 руб. на каждый кв. м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 000 руб. за метр.

Как сносили самострои третьей волны