В Москве начинается четвертая волна сноса самостроев
Е. Разумный / Ведомости
Большинство (76%) объектов самостроя из четвертого списка в Москве владельцы демонтируют в добровольном порядке, говорится в сообщении Госинспекции по недвижимости столицы.
В ведомстве рассказали, что владельцы 11 объектов подали заявления на демонтаж собственными силами. 30 объектов будет демонтировано при содействии префектур. Уведомления о согласии на демонтаж от их владельцев Госинспекция уже получила. Освободившаяся «территория планируется к благоустройству», отмечается в сообщении Госинспекции.
Ранее столичные власти опубликовали расширенный список новых объектов самостоятельного строительства, которые будут снесены в рамках четвертой волны сноса самостроя, перечень пополнили еще 54 сооружения, соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы в декабре. По 51 объекту из 54 объектов самостроя, подпавших под снос, срок, отведенный на добровольный демонтаж, уже окончен. Еще два объекта их владельцы должны добровольно демонтировать до 11 февраля.
Еще для одного объекта на Кронштадтском бульваре срок добровольного демонтажа истекает только 26 февраля, так как он очень крупный - его площадь более 3500 кв. м. В нем находился магазин «Центр обуви». «Владельцы этого объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры и приступили к разбору конструкций», - говорится в заявлении Госинспекции. Сроки на добровольный снос рассчитывались индивидуально для каждой постройки и зависят от ее высоты и площади занимаемого земельного участка.
Однако в Госинспекции заявляют, что принудительный разбор конструкций, попавших под снос, начнется не ранее 14 февраля. Принудительно будут снесены 13 павильонов площадью 2400 кв. м. Это объекты в Северо-Восточном округе вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, в Северо-Западном округе на улице Маршала Василевского и другие.
Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55 500 руб. на каждый кв. м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 000 руб. за метр.
Как сносили самострои третьей волны
Андрей Гордеев / Ведомости
15 торговых павильонов у метро «Петровско-Разумовская» площадью в несколько тысяч кв. м попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. Часть из них начали демонтировать 26 октября. На фото строения на ул. Линии Октябрьской железной дороги
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Андрей Гордеев / Ведомости
Все торговые павильоны, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка, прекращают работу 31 октября. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время четыре из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости Москвы Мария Филаретова. На фото д. 2, стр. 1 на ул. Линии Октябрьской железной дороги, его владельцы сносят самостоятельно
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Андрей Гордеев / Ведомости
Эти же строения по ул. Линии Октябрьской железной дороги за несколько недель до сноса
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. Торговый центр "Экспресс", расположенный там также будет снесен
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Андрей Гордеев / Ведомости
Демонтирован будет и торговый дом "Стиль" у метро "Петровско-Разумовская"
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Андрей Гордеев / Ведомости
Общая площадь объектов, попавших под снос на «Петровско-Разумовской», - почти 19 000 кв. м. На фото комплекс павильонов, расположенных на ул. Линии Октябрьской железной дороги, незадолго до сноса
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Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо строений на ул. Линии Октябрьской железной дороги под снос в районе метро «Петровско-Разумовская» попала сеть ларьков, расположенных в Локомотивном проезде (на фото) и по адресу Дмитровское шоссе, 24
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Андрей Гордеев / Ведомости
За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за 1 кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за 1 кв. м. На фото палатки, расположенные по адресу Локомотивный проезд, 2Б
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Андрей Гордеев / Ведомости
ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв.м, расположенный также у метро "Петровско-Разумовская", снесен не будет. Право собственности на это здание власти не оспаривают
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Андрей Гордеев / Ведомости
Еще один торговый центр, который не будет снесен, - «Вега» общей площадью 28 000 кв. м. Он также принадлежит организации ТИАС, как и прочие объекты, попавшие под снос у метро Петровско-Разумовская
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Андрей Гордеев / Ведомости
В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 29 строений площадью от 30 кв. м до 1200 кв. м в разных районах Москвы. На фото ларьки у метро "Савеловская", расположенные по адресу ул. Бутырская, д. 2, стр. 3
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Максим Стулов / Ведомости
Власти Москвы объяснили необходимость сноса тем, что строения находятся на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. На фото строения по адресу ул. Краспнопрудная, д. 7-9
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Максим Стулов / Ведомости
Часть павильонов у метро "Выхино" была демонтирована ранее, ларьки по адресу ул. Хлобыстова, 26, попали в третью волну сноса самостроев
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Максим Стулов / Ведомости
В список, опубликованный осенью, попали не только крупные строения, но и совсем небольшие павильоны, как этот ларек, расположенный по адресу ул. Маршала Катукова, д. 3, стр. 1. Павильон был закрыт еще в начале октября
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Максим Стулов / Ведомости
В осенний список самостроя попало многоэтажное здание по адресу Каширское шоссе, д. 27. Крупнейший арендатор – «Якитория»
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Максим Стулов / Ведомости
Двухэтажный павильон по адресу Измайловский проспект, д. 123, корп. 1 занимают различные магазины автозапчастей и шиномонтаж
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Максим Стулов / Ведомости
В Марьине снесут здание, расположенное по адресу Новочеркасский бульвар, вл. 41, стр. 8. Его занимают различные магазины и ресторан "Белый лебедь"
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Максим Стулов / Ведомости
Один из арендаторов снесенных у метро «Петровско-Разумовская» павильонов - супермаркет «Билла». Магазин этой сети находится и в попавшем под снос здании на улице Исаковского, д. 6, корп. 2, стр. 1
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Максим Стулов / Ведомости
Еще один ритейлер, пострадавший от третей волны сноса, - «Магнолия»: один из магазинов находится по адресу ул. Маршала Жукова, д. 22, корп. 1, стр. 2. Он также попал в список объектов под снос